Annuncio Klopp: ecco il comunicato UFFICIALE

Jurgen Klopp ha detto addio al Liverpool, l’annuncio ufficiale in merito al futuro del tecnico tedesco

Tra le squadre che sicuramente cambieranno guida tecnica nella prossima stagione c’è il Liverpool. Jurgen Klopp ha infatti già annunciato che la sua avventura da allenatore dei ‘Reds’ terminerà alla fine di quest’annata sportiva.

Indipendentemente da quali dunque saranno i risultati conseguiti, il Liverpool cambierà guida tecnica: in pole position c’è Xabi Alonso, che però piace tantissimo anche al Bayern Monaco. L’allenatore tedesco però non siederà su altre panchine. Sin dall’inizio si è parlato di un possibile anno sabbatico per Klopp e nonostante tantissimi top club europei sono in cerca di un nuovo allenatore, tutti dovranno depennare Klopp dalla propria lista. Non per ragioni economiche, ma proprio per la volontà del tecnico di prendersi una pausa.

Klopp, l’agente annuncia: “Anno sabbatico”

Bayern Monaco, Barcellona, ma anche Napoli e (probabilmente) pure Milan e Juventus dovranno affidarsi ad un’altra guida tecnica nel corso del 2024/2025.

L’agente di Klopp, Marc Kosicke, ha però chiuso ogni possibilità che il tecnico assuma la guida di un club subito dopo aver concluso l’avventura di Liverpool. Kosicke è intervenuto a ‘Sky Sport Deutschland’ e, in merito alla possibilità di vedere Klopp come erede di Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco, ha chiuso ogni porta: “Jurgen Klopp non allenerà un club o una nazionale per un anno dopo la stagione in corso. Questa cosa rimane tale, non cambierà”. Parole chiare dunque, che sanciscono come il tecnico sia intenzionato a prendersi un anno sabbatico e a restare fuori dal mercato allenatori. Certo, per le italiane sarebbe stato difficile soddisfare le richieste economiche dell’allenatore, salvo una netta riduzione dell’ingaggio da parte dello stesso Klopp.

Il mercato delle panchine però si prospetta sempre più caldo visto l’elevato numero di top club europei che cambierà la propria guida tecnica nel corso dell’estate. Club che però dovranno rassegnarsi: almeno per un anno, Klopp non siederà alla guida di alcuna squadra.