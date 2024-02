Casting per il dopo Tuchel: da Xabi Alonso prima scelta al ‘problema’ di Conte

Thomas Tuchel non sarà l’allenatore del Bayern Monaco per la prossima stagione. È arrivata l’ufficialità ed è già caccia all’erede: tutti i nomi

“L’FC Bayern Monaco e l’allenatore Thomas Tuchel hanno deciso consensualmente di terminare il loro rapporto di lavoro, originariamente previsto fino al 30 giugno 2025, il 30 giugno 2024″. Con questa nota ufficiale di stamattina il club bavarese ha comunicato il divorzio con l’allenatore teutonico per fine stagione.

La situazione in casa Bayern era già calda da un po’ con Tuchel che era arrivato ormai alla rottura con i senatori dello spogliatoio, come anticipato da Calciomercato.it. Arrivato in Baviera circa un anno fa, a marzo 2023, l’ex Chelsea non è praticamente quasi mai riuscito a far decollare la propria avventura in biancorosso.

Quest’anno in particolare le cose per il Bayern proprio non girano, con i recenti ko tra campionato e Champions, il distacco accumulato dalla vetta in Bundesliga ed anche l’eliminazione al secondo turno della Coppa di Germania per mano del piccolo Saarbruecken.

Al netto di come Tuchel riuscirà a chiudere questa annata da dimenticare le strade si separeranno, e si riaprire il casting per la panchina dei bavaresi. Come già raccontato il preferito per il futuro resta Xabi Alonso, attuale allenatore del Leverkusen che sta guidando la Bundesliga.

Calciomercato, Tuchel addio al Bayern: da Conte ad Alonso per la panchina | Lo spagnolo prima scelta

I candidati per la panchina del Bayern a partire dalla prossima estate quindi non mancano. Oltre a Xabi Alonso (prima scelta), sul quale c’è anche la concorrenza del Liverpool per il post Klopp, c’è anche Antonio Conte che sarebbe interessato.

Sull’allenatore italiano a ‘Tv Play’, ha parlato Tobi Altschaffl, giornalista della ‘Bild’: “Nella lista dei possibili sostituti c’è anche Conte. Da parte sua, lui sarebbe molto interessato a questa possibilità, ma c’è un piccolo problema: attualmente, non parla il tedesco”.

Sono stati proposti Mourinho e il grande ex Flick, quest’ultimo era un’ipotesi solo da traghettatore, mentre Zidane resta molto complesso e Klopp in uscita dal Liverpool un vero e proprio sogno.