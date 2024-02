Non solo Mazzarri: è stato esonerato prima della Coppa

Non solo Mazzarri, sempre più vicino al licenziamento in casa Napoli. È stato esonerato prima della Coppa, tutti i dettagli

Tornano subito le coppe con le restanti partite di andate degli ottavi di finale di Champions League ed il ritorno dei Playoff di Europa e Conference League. In queste ore, però, diverse panchine sono piuttosto bollenti.

Come vi stiamo raccontando su Calciomercato.it, sono ore decisive per il possibile ribaltone Mazzarri-Calzona. Il tecnico azzurro potrebbe essere esonerato da De Laurentiis già prima della sfida al Barcellona in programma mercoledì al Maradona. Ma non solo Mazzarri nella settimane delle coppe.

In queste ore, infatti, è saltata un’altra panchina di una big impegnata giovedì in Europa League. Gennaro Gattuso non è più l’allenatore del Marsiglia, è arrivata la decisione del club francese dopo il KO contro il Brest.

Marsiglia, esonerato Gattuso: la decisione dell’OM

L’OM ha deciso di esonerare l’allenatore italiano, già accostato negli ultimi giorni al Torino per il dopo Juric. Le conferme arrivano dalla Francia: Gattuso lascia subito la panchina a tre giorni dal ritorno di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

“Nel calcio serve un’anima ed è quel che ci manca. Bisogna essere onesti: non meritiamo questa maglia. Non si può giocare con questa mentalità. Mi scuso con i tifosi. Abbiamo toccato il fondo, più basso di così non si può andare”. Dopo le parole del presidente Longoria, ecco l’esonero immediato. Nel 2024 Gattuso ha vinto una sola partita, in Coppa di Francia contro il Thionville.