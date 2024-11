Giallo Juric prima della partita: indizio pesante

Polverone Roma anche nel pre partita della sfida contro il Bologna. Ivan Juric nuovamente al centro dell’attenzione: la situazione

Ultima uscita prima della sosta per gli impegni delle nazionali. La Roma sta affrontando oggi pomeriggio il Bologna di Italiano in una gara da provare a portare a casa sia per risollevare le ambizioni di classifica che per provare timidamente ad oscurare un periodo negativo sotto la gestione di Ivan Juric.

L’allenatore croato è finito sotto i riflettori con la feroce critica di ambiente e tifosi per una sterzata post esonero di De Rossi che a conti fatti non è mai arrivata. Nella conferenza stampa di vigilia della sfida contro i felsinei è stato piuttosto duro e netto sotto ogni punto di vista, andando a toccare diversi argomenti.

Differente il discorso relativo all’immediato pre partita di oggi dove non è si presentato ai microfoni di ‘Dazn’. Il tecnico giallorosso non ha quindi rilasciato dichiarazioni nei minuti precedenti rispetto alla gara con gli inviati che lo stavano attendendo per la consueta intervista.

Roma-Bologna, Juric salta il post partita: il verdetto di Behrami

A commentare il tutto ci ha pensato anche Valon Behrami che ha evidenziato: “Il fatto che non venga a parlare qui a Dazn, com’era previsto, può anche essere un segnale, che sappia già la scelta della società, e non vuole fare finta in questo momento”.

Grande attenzione quindi anche per quella che sarà non solo la partita attualmente in corso, ma anche un post partita che si preannuncia molto caldo.

Le formazioni ufficiali di Roma-Bologna (seguila live):

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pisilli; Dovbyk. All. Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano