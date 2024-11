DIRETTA Serie A, Atalanta-Udinese 0-0: traversa di Payero! | LIVE

Si apre la domenica della dodicesima giornata del campionato di Serie A con la sfida tra la lanciatissima Atalanta e l’Udinese

La lunghissima dodicesima giornata del campionato di Serie A, iniziata giovedì con l’anticipo tra il Genoa e il Como, vede per il primo atto di questa domenica, il lunch match, scendere in campo l’Atalanta e l’Udinese, sfida che si preannuncia spettacolare.

I padroni di casa, guidati in panchina da Gian Piero Gasperini, sono pronti a conquistare nuovamente il secondo posto, in attesa del big match Inter-Napoli di questa sera, e scavalcare la Juventus di Thiago Motta, che ieri sera ha battuto con un classico 2-0 il Torino nel derby della Mole: in gol Timothy Weah e Kenan Yildiz. Nel turno precedente, i nerazzurri hanno sbancato il ‘Maradona’ di Napoli battendo la capolista dell’allenatore Antonio Conte con un netto 3-0, doppietta di uno straripante Ademola Lookman e rete del capocannoniere Mateo Retegui. Di contro, i bianconeri del tecnico Kosta Runjaic sono reduci dalla seconda sconfitta consecutiva, patita tra le mura amiche contro la Juve: la vittoria manca dal 25 ottobre scorso, 2-0 al Cagliari di Davide Nicola. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo.

FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-UDINESE

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Kossonou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Samardzic, Ruggeri; Pasalic; Retegui, Lookman. All. Gasperini

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Giannetti, Bijol, Touré; Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Payero, Kamara; Thauvin, Davis. All. Runjaic

CLASSIFICA SERIE A: Napoli 25, Inter e Juventus *24, Atalanta, Fiorentina e Lazio 22, Milan 18, Udinese 16, Bologna** e Empoli* 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona 12, Cagliari*, Como* e Genoa* 10, Lecce* 9, Monza e Venezia* 8

* una partita in più

** una partita in meno