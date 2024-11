Nuovo infortunio muscolare: l’emergenza nerazzurra è totale

Altro stop di natura muscolare che va ulteriormente a riempire l’infermeria del club alla vigilia della sosta dedicata alle nazionali

Nonostante l’ottimo momento vissuto sia in campionato che in Champions League, per i nerazzurri non è certo un momento particolarmente fortunato sul piano degli infortuni. Solamente in quest’ultima giornata, infatti, il club ha perso ben tre calciatori che si sono uniti ai diversi compagni già fermi ai box per altri infortuni.

Nel corso di Atalanta-Udinese, sono stati tre i cambi effettuati da Gian Piero Gasperini causa infortunio. Il primo, nel corso del primo tempo, legato a Djimsiti: il centrale albanese è stato costretto a chiedere la sostituzione dopo un duro contrasto con Thauvin: si tratta di un trauma distorsivo caviglia destra la cui entità verrà chiaramente approfondita nei prossimi giorni.

Condizioni da valutare anche quelle di Zappacosta, rimasto in panchina a fine primo tempo e rimpiazzato da Bellanova per un risentimento muscolare polpaccio sinistro. Infine, a pochi minuti dal triplice fischio, anche Zaniolo – entrato in campo nella ripresa – si è accasciato a terra facendo segno alla panchina di aver sentito tirare all’altezza della regione inguinale ed è stato sostituito da Cuadrado. Un fastidio muscolare che ha generato subito grande apprensione, sul quale si farà chiarezza come per gli altri compagni durante la prossima settimana.

Una situazione di emergenza totale se consideriamo le altre recenti assenze atalantine legate a Kolasinac e De Ketelaere, dopo gli infortuni rimediati nell’ultima settimana. Senza dimenticare i lungodegenti Scalvini e Scamacca, ai box ormai da diversi mesi.