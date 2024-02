Guerra aperta tra tecnico e società, poker di nomi per sostituirlo

Alta tensione tra tecnico e proprietà: la posizione ora è a rischio e si guarda ai sostituti

Nonostante una vittoria ottenuta nell’ultimo turno di campionato e una posizione a ridosso della zona Europa, il clima tra tecnico e presidente si fa tesissimo.

Le parole di Ivan Juric dopo la vittoria ottenuta venerdì contro il Lecce non sono piaciute ad Urbano Cairo. Il presidente, è letteralmente sbottato alla domanda sul rinnovo di contratto di Juric: “Abbiamo parlato, riparlato, basta. Ora l’obiettivo è finire questo campionato, otteniamo gli obiettivi e poi ne parliamo. Basta con questo contratto, è un argomento che non mi interessa più. Voglio bene a Juric, lo stimo tanto ma poi nella vita si vive anche senza. Ne abbiamo parlato anche troppo, è un argomento superato. Ora raggiungiamo l’obiettivo dopodiché vediamo”.

Torino, clima tesissimo tra Juric e Cairo: si guarda ai sostituti

Parole che fanno capire quindi come il clima tra tecnico e proprietà sia piuttosto teso e il rinnovo del tecnico croato, il cui contratto con il Torino scadrà a fine stagione, sembra farsi sempre più complesso.

Juric ha dichiarato di voler restare in granata, ma solo a fronte di obiettivi concreti. ‘Tuttosport’ sottolinea come il futuro sia tutto da scrivere e una trattativa per discutere il rinnovo del contratto ancora non è iniziata. Per Juric, come detto, la permanenza dipende dalla qualificazione alle coppe europee, mentre Cairo è stufo delle continue uscite del suo allenatore e quindi sta già sondando il terreno per capire chi, eventualmente, potrebbe sostituirlo. I nomi sul tavolo di Davide Vagnati, ovviamente condivisi col patron, sono principalmente due: Gennaro Gattuso e Paolo Vanoli. Il primo è sotto contratto fino a fine stagione con l’Olympique Marsiglia, il secondo sta facendo molto bene sulla panchina del Venezia ed è in piena corsa per la promozione in Serie A. Sullo sfondo però ci sono anche altri due allenatori, ma si tratterebbe di trattative più tortuose visto che si tratta di tecnici molto gettonati: Raffaele Palladino e Igor Tudor.