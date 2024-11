Rimonta e primato, l’Atalanta vola: Udinese, il coraggio non basta

La squadra di Gian Piero Gasperini rimonta lo svantaggio sui bianconeri e trova tre punti che valgono il primo posto momentaneo in classifica

Ancora tre punti importanti per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini che nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A ha trovato un buon successo di rimonta sull’Udinese. Una partita che non era iniziata col verso giusto per la Dea, passata in svantaggio a pochissimi istanti dalla fine del primo tempo. Nella ripresa, grazie pure ai cambi dalla panchina e ad uno sfortunato autogol bianconero, la formazione bergamasca ha ribaltato tutto.

Una prima frazione molto combattuta con l’Udinese ad avere le principali palle gol. Dopo la rete annullata in avvio all’Atalanta per posizione di fuorigioco di Lookman, la squadra friulana ha lanciato un primo avviso con la traversa colpita da Payero su una traiettoria insidiosa da fuori area. E’ stato nel terzo minuto di recupero del primo tempo, però, che si è sbloccato l’incontro. Indisturbato dal limite dell’area di rigore, Kamara ha puntato il mirino e con il sinistro ha disegnato una conclusione carica di effetto sul secondo palo a battere Carnesecchi.

Nella ripresa, anche grazie all’inserimento sulla destra di Bellanova al posto di Zappacosta, si è vista tutt’altra Atalanta. Proprio dalla destra è nato il gol del pareggio con l’assist arretrato dell’ex Torino per l’inserimento a rimorchio di Pasalic che all’altezza del dischetto ha impattato di prima intenzione trovando la rete dell’1-1. Quattro minuti più tardi, in una fase di massimo pressing atalantino, sempre su un cross di Bellanova è arrivata la sfortunata deviazione in spaccata di Touré che, nel tentativo di respingere il pallone, ha ingannato Okoye e si è insaccata in porta. Match che non ha riservato altre emozioni e che si è quindi chiuso con la vittoria della Dea.

Atalanta-Udinese 2-1: tabellino e classifica di Serie A

Nel finale, da segnalare l’infortunio muscolare di Nicolò Zaniolo: il trequartista, entrato in campo da pochi minuti, ha chiesto alla panchina la sostituzione immediata per aver sentito un fastidio all’altezza dell’inguine. Al suo posto Gasperini ha dunque mandato in campo Cuadrado.

ATALANTA-UDINESE 2-1: 45’+3 Kamara (U), 56′ Pasalic (A), 60′ aut. Touré (A)

CLASSIFICA SERIE A: Napoli e Atalanta* 25, Inter e Juventus *24, Fiorentina e Lazio 22, Milan 18, Udinese* 16, Bologna** e Empoli* 15, Torino 14, Roma e Parma* 13, Verona 12, Cagliari*, Como* e Genoa* 10, Lecce* 9, Monza e Venezia* 8

* una partita in più

** una partita in meno