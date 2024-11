DIRETTA Serie A, Roma-Bologna e Fiorentina-Verona | Formazioni UFFICIALI LIVE

Dopo il lunch match tra Atalanta e Udinese, Roma-Bologna e Fiorentina-Verona solo le due partite delle 15 valide per la dodicesima giornata di Serie A

Continua la lunghissima dodicesima giornata del campionato di Serie A, iniziata giovedì scorso con l’anticipo tra il Genoa e il Como e proseguita con le gare di venerdì e sabato. Dopo il lunch match di quest’oggi, la domenica prosegue con le gare delle 15: Roma-Bologna e Fiorentina-Verona.

I padroni di casa, guidati in panchina da Ivan Juric, che potrebbe essere all’ultima curva con i giallorossi e già si fanno i nomi di diversi allenatori che potrebbero sostituirlo, Roberto Mancini in primis, si presentano a questo appuntamento dopo la pesante sconfitta patita sul campo del Verona di Paolo Zanetti nel turno precedente. Terzo ko nelle ultime cinque partite e classifica che si avvicina pericolosamente verso i bassifondi. Di contro, i rossoblu di Vincenzo Italiano, arrivano a questa sfida dopo la vittoria, la seconda consecutiva, ottenuta di misura contro il Lecce dell’ormai ex tecnico Luca Gotti, mentre in settimana sono stati sconfitti di misura dal Monaco in casa nella quarta giornata del nuovo format della Champions League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Olimpico’ di Roma.

FORMAZIONI UFFICIALI ROMA-BOLOGNA

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Kone, Cristante, El Shaarawy; Soulé, Pisilli; Dovbyk. All. Juric

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Lucumi, Miranda; Pobega, Freuler; Orsolini, Odgaard, Ndoye; Castro. All. Italiano

L’altra sfida delle 15 vede di fronte la Fiorentina e il Verona. I padroni di casa, guidati in panchina da Raffaele Palladino, hanno visto infrangersi la striscia positiva nell’impegno di Conference League sul campo dell’Apoel Nicosia: 2-1 il risultato finale. In campionato, invece, sono reduci da cinque vittorie consecutive, l’ultima sul campo del Torino di Paolo Vanoli, che hanno lanciato i viola in zona Champions League. Di contro, i gialloblu dell’allenatore Paolo Zanetti, arrivano a questo appuntamento sulle ali dell’entusiasmo dopo la vittoria casalinga ottenuta contro la Roma del grande ex Ivan Juric nel turno precedente, interrompendo così una striscia negativa di tre sconfitte. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze.

FORMAZIONI UFFICIALI FIORENTINA-VERONA

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Gosens; Bove, Adli; Colpani, Beltran, Sottil; Kean. All. Palladino

VERONA (4-2-3-1): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Coppola, Bradaric; Serdar, Duda; Lazovic, Harroui, Suslov; Tengstedt. All. Zanetti

