Napoli, addio Osimhen: chi può pagare la maxi clausola

Victor Osimhen torna a disposizione del Napoli, ma è prossimo a lasciare il club per vivere nuove esperienze all’estero

E’ tornato in condizioni non ottimali dalla Coppa d’Africa, ma ora è pronto a prendersi la scena in vista di un finale di stagione infuocato con il suo Napoli. E’ mancato come il pane nell’area di rigore e ora deve dimostrare di essere ancora lo stesso centravanti della scorsa stagione, colui che ha portato a casa il titolo di capocannoniere.

Victor Osimhen, da vero professionista, ha fame di gol e ha voglia di spaccare tutto quando è sul terreno di gioco. Contro il Barcellona avrà l’occasione per dimostrarlo. In realtà avrà altri 3 mesi e mezzo. Poi sarà addio. E’ una separazione annunciata dallo stesso presidente De Laurentiis, pronto ad incassare i soldi della maxi clausola inserita nell’ultimo rinnovo di contratto. E ci sono solo pochi club che possono permettersi di sborsare tale cifra.

Osimhen tra Parigi e Premier League: ecco dove può giocare

Tra tutte le pretendenti, c’è la compagine parigina che non avrebbe alcun problema nell’investire i soldi della clausola di Victor Osimhen. Il presidente del Napoli ha fissato il prezzo del cartellino del nigeriano: 120-130 milioni ed è cessione automatica.

Visto che Kylian Mbappè ha comunicato di voler lasciare Parigi, il PSG sta cercando già nuove soluzioni e il classe 1998 rappresenta una possibilità concreta. Ma la società francese dovrà superare la concorrenza spietata inglese.

Sulle sue tracce non è un mistero che ci siano diversi club di Premier League. Per il Chelsea, Osimhen sarebbe un sogno. Peccato però che il club stia ben lontano dalle posizioni di alta classifica e attualmente non rientrerebbe neppure nella corsa per un posto in Europa. A Londra c’è anche l’Arsenal che potrebbe spendere 120-130 milioni per un nuovo attaccante. Tra infortuni altro, Gabriel Jesus quest’anno non sta brillando. Ma i Gunners restano in lotta per il titolo inglese e se volessero mantenere a lungo l’asticella alta, potrebbero puntare anche sul bomber del Napoli.

Disposti a investire quella cifra anche Liverpool e Manchester United, pronti a regalare un colpo magistrale ai propri tifosi per la prossima estate. Infine, da non escludere del tutto la pista araba. Osimhen vorrà certamente continuare a giocare in Europa, nel calcio che conta. Ma già diversi mesi fa ha rinunciato a somme importantissime provenienti dal campionato arabo, che l’hanno tentato per diversi giorni.