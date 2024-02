L’effetto Mbappe colpisce anche Vlahovic: la Juve valuta tutto

L’estate del calcio europeo verrà travolta dall’uragano Mbappe, dopo sarà un gigantesco mercato di reazione: anche Vlahovic nel valzer

I bianconeri dopo un po’ di stagioni travagliati per vicende di campo e per vicende extra-campo, finalmente possono lavorare con serenità e programmare con ampio margine la stagione successiva. Se è vero che la corsa per lo scudetto appare ormai sfumata, è vero anche che l’obiettivo Champions League sembra essere in cassaforte: questo permette a Cristiano Giuntoli di partire da basi solide per la costruzione della Juventus che verrà.

Quella che si inizia ad intravedere in lontananza, però, sarà un’estate particolare per il calciomercato europeo. Le grandi protagoniste del calcio saranno travolte dall’uragano Kylian Mbappe: il francese dopo anni di inseguimenti e tentennamenti lascerà il Paris Saint-Germain per accasarsi al Real Madrid. Questo scatenerà un gigantesco effetto domino nel mercato, con i parigini che colmeranno il vuoto lasciato dal fuoriclasse francese con dei grandi colpi di mercato e scatenando un valzer di mercato ai massimi livelli. In questa girandola di campioni potrebbe rientrare anche Dusan Vlahovic: la Juventus è pronta a valutare tutto.

Valzer di campioni in estate: Vlahovic può prenderne parte e la Juve è pronta

Per i club di Serie A, anche per quelli apicali, il calciomercato sta diventando un fenomeno di reazione: arrivano grandi soldi da società estere per un campione in rosa e poi si lavora per spendere al meglio il tesoretto incassato. È quello che potrebbe succedere a Torino in estate, qualora anche Dusan Vlahovic dovesse prendere parte al valzer di campioni che si aprirà con Mbappe al Real Madrid.

Il caso dell’attaccante serbo, infatti, è anche piuttosto spinoso in quel di Torino. È vero che in campo sta tornando a dare garanzie e continuità di rendimento, ma è il suo contratto a preoccupare Cristiano Giuntoli: l’ingaggio di Vlahovic è destinato a salire anno dopo anno fino a raggiungere i 12 milioni a stagione, troppi per un club che sta lavorando per raggiungere la sostenibilità. Ecco perché la Juve potrebbe essere aperta ad ascoltare offerte per l’ex Fiorentina, sostituendolo poi con un profilo meno gravoso a livello di bilancio: inoltre, la prossima estate non servirebbe nemmeno una cifra enorme per mettere a bilancio una plusvalenza.