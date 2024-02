Mazzarri non sa più che fare: “Me la dia lei la formazione…”. Poi ‘tuona’ su Osimhen

Il tecnico dopo il pari casalingo col Genoa: “Bisogna stare zitti, pedalare e correre. I calciatori non avrebbero fatto arrembaggi se fossero stati con un allenatore che non li piace”

“I giocatori fanno quello che possono. Si fa tutti quello che si può. Ci gira male e mi dispiace per questo pubblico che si merita il massimo. “. Così un amareggiato Mazzarri, che a meno di scossoni resterà fino alla gara di mercoledì col Barcellona, dopo il pari casalingo col Genoa.

“Bisogna correggere quei piccoli errori che facciamo, perché al primo sbaglio prendiamo gol. Invece noi facciamo di tutto per segnare e non lo facciamo – ha aggiunto il tecnico del Napoli al microfono di ‘Dazn’ – Il primo tempo abbiamo avuto due o tre occasioni importanti, ma il portiere ha fatto una paratona. Se fossimo andati in vantaggio, sarebbe stata un’altra partita. Invece siamo andati in svantaggio, e vi assicuro che giocare sempre con squadre che poi si difendono dentro l’aera non è facile”.

FIDUCIA – “Se sento la fiducia di società e giocatori? I calciatori lo dimostrano in tutte le partite, perché non avrebbero fatto arrembaggi se fossero stati con un allenatore che non li piace – ha risposto Mazzarri – Il Barcellona di sicuro non verrà a fare le barricate e non dovremo giocare contro un 5-5 con il pullman davanti alla porta come successo oggi e in altre occasioni. Loro sono fortissimi e cercheremo di fare quello che dobbiamo fare. Ce la giochiamo contro una squadra che non farà le barricate”

OSIMHEN – “A detta sua dei medici il ragazzo era ai minimi termini, con diverse contratture. Non era il caso di rischiarlo e di farlo giocare 15-20 minuti per poi perderlo per settimane. Speriamo di averlo pronto contro il Barellona. Io l’ho avuto pochissimo, Garcia non me lo ricordo. Speriamo di averlo a disposizione queste partite”.

FORMAZIONE – “Mi faccia riposare un po’ dopo questa partita e poi penserò alla formazione per il Barcellona. Se lei è sicuro di vincere, me la dia lei la formazione contro il Barcellona. È una battuta eh, solo per ricordarvi che è appena finita una partita che volevo vincere”.