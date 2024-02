“Meritiamo di più”: i tifosi fischiano il Napoli. Mazzarri non rischia, per ora | CM.IT

Partono cori e fischi dopo il pareggio del Napoli con il Genoa con la squadra decima: il Barcellona può salvare Mazzarri

Dopo la gara, sono partiti forti, fragorosi. Sono i fischi per il Napoli di Walter Mazzarri. Il pubblico del ‘Maradona’ si è fatto sentire: “Meritiamo di più” il coro più gettonato, mentre la squadra ha fatto il giro di campo per scusarsi dopo l’ennesimo risultato deludente.

Il Napoli è decimo, la media punti di Mazzarri è molto bassa: quasi da zona retrocessione. L’ipotesi quarto posto si fa lontanissima, anche il quinto posto (qualora dovesse significare qualificazione in Champions) diventa molto complesso.

Il Napoli continua a subire gol con attitudini estremamente rivedibili: l’azione del gol del Genoa vede tutti scappare (malissimo nel caso di Natan) lasciando a Frendrup la possibilità di battere a rete con facilità.

Mazzarri in sella fino al Barcellona: poi, cambio possibile

Mazzarri, salvo scossoni per ora non previsti, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, resta fino alla gara con il Barcellona. Anzi, solo una buona prestazione mercoledì in Champions può salvare il tecnico.

De Laurentiis non avrebbe alcuna voglia di scossoni: la squadra, però, palesa limiti in tutte e due le fasi che Mazzarri non è riuscito a compensare con il passare delle settimane.

L’involuzione, poi, di tanti calciatori resta preoccupante, mentre non bastano più degli avvii promettenti, ormai tipici di questo Napoli che portano a poco dal punto di vista del raccolto.