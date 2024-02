L’ok del DG non basta: l’attaccante resta fuori rosa

L’attaccante fuori rosa manda un messaggio al club. E il direttore generale sembra averlo recepito

Il mercato invernale è finito, ma è già tempo di pensare al futuro: e l’attaccante fuori rosa spera di convincere il club a reintegrarlo.

Un piccolo caso di mercato quando si avvicina il fischio d’inizio di Inter-Salernitana, secondo anticipo della 25esima giornata del campionato: un testacoda tra la lanciatissima capolista di Simone Inzaghi e la Salernitana, fanalino di coda, che vedrà in panchina l’esordio di Fabio Liverani. Il caso riguarda i campani e in particolar modo Mikael Felipe, attaccante brasiliano classe ’99 arrivato a Salerno due anni fa su indicazione dell’allora direttore sportivo Walter Sabatini, ora tornato in granata con il ruolo di direttore generale.

Il giocatore arrivato dallo Sport Recife, però, in Italia ha trovato pochissimo spazio: nei primi mesi in granata giocò appena sette volte, senza mai andare a segno. Poi, all’inizio della stagione 2022/2023 fu escluso dai piani dell’allora tecnico Davide Nicola perché fuori peso forma. In questo lasso di tempo il giocatore è stato girato in prestito a Sport Club Internacional e America Futebol Clube, senza riuscire a imporsi. E così, lo scorso gennaio, ha fatto ritorno a Salerno, ma il club di Danilo Iervolino ha deciso di non inserirlo in lista (e ora non potrà farlo più avendo già esaurito i due slot stagionali).

Salernitana, il messaggio di Mikael e la “risposta di Sabatini”

Dal suo ritorno a Salerno, il giocatore si è messo sotto con gli allenamenti per ritrovare la migliore condizione, con l’auspicio di farsi trovare pronto in vista della prossima stagione. E nelle scorse ha pubblicato su Instagram in cui si mostra a petto nudo, sul lungomare di Salerno, palesando una buona condizione fisica.

E dall’account ufficiale di Walter Sabatini, che a fine dicembre lo aveva definito “un pizzaiolo, non un calciatore” affermando di non volerlo “neppure rivedere a Salerno” è arrivato un like che potrebbe assumere i contorni dell’incoraggiamento, ma solo in ottica futura.