L’Atletico può aspettare: Lautaro il dubbio di Inzaghi per Inter-Salernitana

L’Inter ospita il fanalino di coda Salernitana nell’anticipo di campionato: le probabili formazioni del match di San Siro

L’Atletico Madrid incombe, ma Simone Inzaghi non vuole distrazioni contro la cenerentola Salernitana per continuare la marcia solitaria in vetta al campionato.

Il tecnico dell’Inter predica attenzione e a non prendere sottogamba l’impegno, che potrebbe permettere alla capolista di allungare a +10 il distacco dalla Juventus, prima rivale in classifica. Turnover sì ma ragionato per Inzaghi, con la squadra che resterà in ritiro ad Appiano Gentile per mantenere alta la concentrazione. Tre cambi praticamente certi nell’undici titolare: tornano Dumfries e Carlos Augusto dal primo minuto, mentre de Vrij prenderà il posto dell’infortunato Acerbi al centro della difesa. In attacco invece il dubbio è tra Arnautovic e Lautaro Martinez, con l’austriaco provato in coppia insieme a Thuram nell’ultima rifinitura. Da capire se Inzaghi farà rifiatare il capitano argentino dall’inizio o a gara in corso in vista dell’Atletico. In mediana torna arruolabile Frattesi che partirà dalla panchina. Nella Salernitana debutto di Liverani in panchina: tante le defezioni nei campani, con il nuovo allenatore orientato ad affidarsi in attacco all’ex Candreva dietro il tandem Dia-Weissman.

Inter-Salernitana, le probabili formazioni e dove vederla in TV

Inter-Salernitana, anticipo della 25° giornata del campionato di Serie A, sarà arbitrata da Piccinini della sezione di Forlì (Serra al VAR).

Il match del Meazza verrà trasmesso live per gli abbonati alle piattaforme DAZN e Sky Sport. L’Inter nell’ultimo turno ha superato in trasferta la Roma e martedì incrocerà l’Atletico Madrid nel primo round degli ottavi di Champions League, mentre la Salernitana lo scorso weekend è uscita sconfitta all’Arechi dallo scontro salvezza contro l’Empoli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Arnautovic, Thuram. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, Darmian, Buchanan, Dimarco, Sensi, Klaassen, Frattesi, Arnautovic, Sanchez. Allenatore: Inzaghi

Indisponibili: Acerbi, Cuadrado

Squalificati: –

Diffidati: Bastoni

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Sambia, Manolas, Pellegrino, Zanoli; Coulibaly, Maggiore, Basic; Candreva; Dia, Weissman. A disposizione: Costil, Allocca, Pasadilis, Boateng, Martegani, Gomis, Kastanos, Vignato, Lebowski, Simy, Tchaouna. Allenatore: Liverani

Indisponibili: Gyomber, Pirola, Pierozzi, Fazio

Squalificati: Bradaric

Diffidati: Kastanos, Gyomber