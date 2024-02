Inter, è l’unica macchia: Inzaghi lo perde fino a marzo

L’Inter veleggia solitaria in vetta alla classifica e allunga sulla Juventus: c’è però una nota stonata nel magic moment della squadra di Simone Inzaghi

Una buona e una cattiva notizia per Simone Inzaghi in vista dell’anticipo di campionato contro la Salernitana, che precede l’importantissimo impegno degli ottavi di Champions League con l’Atletico Madrid.

Se Frattesi accelera il recupero, potrebbero invece allungarsi i tempi per Francesco Acerbi rispetto alle previsioni iniziali dopo l’infortunio rimediato al polpaccio nel secondo tempo della sfida dell’Olimpico vinta con la Roma. L’ex Lazio ha accusato un risentimento al soleo della gamba destra, che lo metterà fuori dai giochi sicuramente per la sfida di venerdì con la Salernitana e martedì in Europa contro l’Atletico. Acerbi svolgerà terapie e lavoro personalizzato alla Pinetina e nei prossimi giorni verrà rivalutato dallo staff medico interista. Per l’esperto nazionale azzurro – finito nel mirino delle cronache anche per il dito medio nei confronti della curva della Roma dopo le provocazioni dei tifosi giallorossi – a rischio anche la trasferta di Lecce del 25 febbraio e il successivo recupero di campionato in programma tre giorni più tardi contro l’Atalanta.

Inter, tempi lunghi per il recupero di Acerbi. Scalpita Frattesi

Inzaghi potrebbe quindi perdere Acerbi per tutto il resto del mese di febbraio, ritrovando il suo perno difensivo soltanto a marzo per il match con il Genoa.

Scatta quindi il turno di de Vrij al centro della difesa, con l’olandese certamente titolare sia contro al Salernitana che in Champions al cospetto dell’Atletico Madrid dell’ex Simeone. Nel reparto difensivo, inoltre, ci sarà spazio anche per Bisseck nelle rotazioni di Inzaghi. Per la Salernitana è previsto comunque un ampio turnover pure negli altri reparti: torneranno presumibilmente dall’inizio Dumfries e Arnautovic oltre a Carlos Augusto, mentre a centrocampo il tecnico piacentino potrebbe concedere una chance dal primo minuto anche ad Asllani e Klaassen. Sulla via del recupero infine Frattesi, che ha intensificato il lavoro sul campo ad Appiano Gentile e presto sarà riaggregato al gruppo. L’ex Sassuolo spera di strappare la convocazione già per venerdì sera nell’anticipo di San Siro con la Salernitana.