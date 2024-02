Inter, stop UFFICIALE: Inzaghi perde Acerbi

Simone Inzaghi deve fare i conti con un nuovo infortunio. Il calciatore salterà certamente la prossima sfida di campionato: ecco l’esito degli esami

Non arrivano buone notizie in casa Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi devono fare i conti con lo stop di un titolare, che si è fermato nel corso del match di sabato sera contro la Roma.

Francesco Acerbi, infatti, non ci sarà contro la Salernitana, match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, in programma il prossimo venerdì, per via di un lieve risentimento muscolare al soleo della gamba destra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni: l’ex Lazio è chiaramente a rischio per il match di andata degli ottavi di finale di Champions League, contro l’Atletico Madrid, in programma a San Siro fra otto giorni, alle ore 21.00.

Inter, spazio a de Vrij: la scelta è fatta

In attesa di capire se Francesco Acerbi riuscirà a recuperare per la delicata sfida di Champions League, del prossimo 20 febbraio, Simone Inzaghi si affiderà sicuramente a de Vrij nel match contro la Salernitana.

Nel frattempo per quanto riguarda Acerbi arrivano novità in merito al dito medio mostrato ai tifosi della Roma. Il difensore dell’Inter, secondo quanto trapela, potrebbe chiudere la questione con la giustizia sportiva con un patteggiamento con multa.