Acerbi croce e delizia: Inzaghi in ansia per le sue condizioni 

Gol, dito medio ai tifosi della Roma e infortunio: Francesco Acerbi protagonista a tutto tondo nella sfida dell’Olimpico. Inzaghi incrocia le dita per il difensore

C’è una macchia nel poker rifilato dalla capolista Inter alla Roma nell’anticipo della 24° giornata di campionato. L’infortunio rimediato da Francesco Acerbi, costretto al 18’ del secondo tempo a lasciare il campo per un fastidio al polpaccio destro.

L’esperto difensore nerazzurro ha accusato un indurimento e ha lasciato il campo al compagno de Vrij dopo aver realizzato nel primo tempo il gol del primo vantaggio della formazione di Inzaghi. L’ex centrale della Lazio, oggi a riposato come il resto della squadra dopo la trasferta dell’Olimpico, domani si sottoporrà a nuovi accertamenti che stabiliranno i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni.

Da valutare un eventuale utilizzo di Acerbi per l’anticipo di campionato di venerdì sera a San Siro contro la Salernitana del nuovo tecnico Liverani.

Inter, Inzaghi attende buone notizie

Simone Inzaghi, in attesa di buone nuove dagli esami, potrebbe comunque non rischiare il difensore della Nazionale anche in caso di esito positivo, in funzione soprattutto del primo impegno degli ottavi di Champions League del 20 febbraio contro l’Atletico Madrid di Simeone.

Al posto di Acerbi si candida quindi per una maglia da titolare de Vrij nella sfida al cospetto dei campani, fanalino di coda in classifica e che nelle ultime ore hanno esonerato in panchina Filippo Inzaghi. Acerbi tra l’altro nel giorno del suo 36° compleanno ha realizzato il secondo gol stagionale in campionato, ma è stato protagonista in negativo anche con il gesto del dito medio mostrato ai tifosi della Roma durante il match dell’Olimpico.