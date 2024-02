Giuntoli sfida il Barcellona: un altro talento per la Juve

Il Football director bianconero va all’assalto di uno dei migliori prospetti del calcio sudamericano. Ecco tutti i dettagli

Giuntoli continua a lavorare per una Juventus più giovane, meno costosa lato ingaggi e con maggiori prospettive future rispetto alle attuali. Ecco spiegati gli acquisti di giovanissimi talenti, ma anche l’arrivo di Alcaraz, profilo che il Football director bianconero apprezzava già ai tempi del Napoli.

A proposito di talenti, Giuntoli ne avrebbe messo nel mirino un altro con un potenziale elevatissimo. Non a caso su di lui c’è il Manchester United, ma soprattutto il Barcellona. L’interesse dei blaugrana è molto concreto e risale ormai a diversi mesi, non conosciuto fino ad oggi quello della Juve.

Oscar Zambrano, 2004 ecuadoregno in forza all’LDU Quito tra i migliori prospetti dell’Ecuador e del calcio sudamericano in generale. Del centrocampista 19enne ve ne ha parlato Calciomercato.it a maggio, nel focus sull’Ecuador Under 20.

Nonostante la giovane età, Zambrano è uno dei punti di forza dell’LDU Quito e, ovviamente, il prezzo del suo cartellino (20 milioni?) rischia di aumentare nei mesi a venire visto anche il livello delle pretendenti. Non sarà facile battere la concorrenza, ma Giuntoli sembra fare sul serio