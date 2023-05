L’Ecuador Under 20 incanta gli scout italiani: i talenti seguiti | CM.IT

Grazie al pirotecnico 9-0 contro le Isole Figi, l’Ecuador si è qualificato ai playoff del Mondiale Under 20: ecco i talenti seguiti dalle squadre italiane

Ormai da diversi anni, il movimento calcistico in Ecuador è in costante crescita. Nelle ultime sessioni di mercato, diversi calciatori hanno lasciato il Sudamerica per intraprendere la carriera in Europa e ora anche i più giovani sono pronti a seguire le orme dei colleghi più illustri.

Moises Caicedo e Piero Hincapié stanno facendo le fortune di Brighton e Bayer Leverkusen e sono finiti sul taccuino di alcune big europee. Di recente, il Chelsea ha perfezionato l’acquisto del centrocampista offensivo Kendry Paez dall’Independiente del Valle. Fucina inesauribile di talenti, il club ecuadoriano ha consentito al ragazzo di diventare il più giovane calciatore ad esordire in Coppa Libertadores, alla vigilia del suo sedicesimo compleanno.

Scout italiani stregati dall’Ecuador Under 20: tutti i nomi

Nel 9-0 contro le Isole Figi, Paez ha aperto le marcature e fornito un assist ai propri compagni, ma non è certamente l’unico fiore all’occhiello della Tricolor. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, anche gli emissari di diversi club italiani stanno monitorando con attenzione le prestazioni dell’Ecuador Under 20.

Sul taccuino degli scout nostrani, campeggia in grande il nome di Justin Cuero, capocannoniere del torneo insieme al brasiliano Marcos Leonardo, con 3 gol. Rimanendo in attacco, ma spostandoci sulle fasce, gli operatori di mercato hanno steso relazioni positive anche su Alan Minda, ventenne dell’Independiente del Valle, dove milita anche José Klinger.

Arretrando in mediana, due nomi stanno calamitando le attenzioni degli scout europei: Oscar Zambrano (19) e Sebastian Gonzalez (19) della LDU de Quito. Prospetti da seguire con attenzione e costanza. Con la consapevolezza di partire svantaggiati rispetto ad altri Paesi, sia per le potenzialità economiche della Serie A, sia per l’anacronistica normativa sul tesseramento di calciatori extracomunitari.