Agente Hincapié e Caicedo: “Tanti club interessati, ecco la priorità” | ESCLUSIVO

Presente allo Stadio Olimpico durante Roma-Bayer, Manuel Sierra ci ha parlato del futuro dei suoi assistiti, Caicedo e Hincapié

Protagonisti di un ottimo mondiale con la maglia dell’Ecuador, Moises Caicedo e Piero Hincapié rappresentano il futuro più fulgido della nazionale sudamericana. Arrivati in Europa nel 2021, rispettivamente a febbraio e agosto, i due compagni di nazionale hanno subito avuto un ottimo impatto in Europa, calamitando su di sé le attenzioni di grandi club.

Presente ieri allo Stadio Olimpico durante Roma-Bayer Leverkusen, l’agente dei due calciatori ha parlato in esclusiva a Calciomercato.it, partendo dal difensore del club tedesco, adattatosi subito al calcio europeo. “Mi aspettavo un impatto così importante in Europa di Piero, perché so quanto vale – ha esordito Manuel Sierra – Conosco la sua forza, il suo essere competitivo e la sua voglia di vincere. Non mi ha sorpreso, ma credo che può fare ancora meglio.

Accostato in tempi più o meno recenti a Inter, Milan, Napoli, Roma e diversi club di Premier League, il difensore ha rinnovato recentemente fino al giugno del 2027. “Ci sono molte squadre interessate, molte persone si informano, ma non è tempo di avere offerte ufficiali sul tavolo e non le stiamo nemmeno cercando, perché siamo tranquilli con il Bayer Leverkusen. Quando verrà il momento, vedremo e parleremo. Ora concentrazione massima sull’Europa League e sulla possibilità di arrivare più in alto possibile in Bundesliga. Se dopo arriverà qualcosa di buono per tutte le parti coinvolte, ci sederemo, parleremo e vedremo cosa succede.

Calciomercato, agente Caicedo: “Grande stagione con il Brighton di De Zerbi”

Xabi Alonso ne ha parlato bene pubblicamente in più di un’occasione di Hincapié, ma l’ottimo rapporto con l’allenatore spagnolo non ha inciso sul rinnovo. “Xabi Alonso ha sempre parlato molto bene di lui, è vero. Lo stima molto, lo considera un giocatore molto importante in campo e nello spogliatoio, visto il potenziale che ha. Il rinnovo era importante per migliorare tutte le condizioni e per dare al calciatore il valore che il Bayer ha sempre dimostrato di dare al ragazzo. Il rinnovo è servito semplicemente a confermare questo”.

Spostandoci in Inghilterra, Manuel Sierra ci ha parlato di Caicedo, tra presente e futuro. “Caicedo sta facendo una grande stagione, come il Brighton. Ci sono molti club interessati e molti sondaggi. Moises si trova bene con De Zerbi, io l’ho ringraziato per come ha gestito Moises dopo tutto quello che è successo a gennaio (richiesta di trasferimento inoltrata al club, ndr). Vediamo cosa succede in estate, sicuramente arriveranno offerte e ci saranno possibilità, però parleremo con il Brighton se ci sarà qualcosa per cui varrà la pena trattare. Vedremo che succederà, l’estate è molto lunga. Si parla moltissimo, però la differenza tra quello di cui si parla e quello che si fa è massima”.