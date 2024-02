DIRETTA Serie A, Inter-Salernitana | Formazioni UFFICIALI LIVE

Secondo anticipo del venerdì, valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, tra Inter e Salernitana

Dopo la sfida tra Torino e Lecce, che ha aperto la venticinquesima giornata del campionato di Serie A, scendono in campo per il secondo anticipo del venerdì l’Inter e la Salernitana.

Un vero e proprio testacoda quello che andrà in scena, con la capolista guidata dall’allenatore Simone Inzaghi in fuga con sette punti di vantaggio sulla Juventus di Massimiliano Allegri e una partita da recuperare. Nel turno precedente, i nerazzurri hanno battuto a domicilio la Roma di Daniele De Rossi con un rotondo 4-2 mentre martedì sono attesi dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid del grande ex Diego Pablo Simeone. Di contro, i granata arrivano a questo appuntamento dopo il terzo cambio in panchina: esordio per Fabio Liverani, che ha sostituito l’esonerato Filippo Inzaghi. L’ex calciatore della Lazio, tra le altre, è a caccia di una vera e propria impresa, visto l’ultimo posto in classifica e i sette punti di distanza dal quartultimo posto. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-SALERNITANA

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, C.Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. All. S. Inzaghi

SALERNITANA (4-3-1-2): Ochoa; Pellegrino, Boateng, Pasalidis; Sambia, Basic, Coulibaly, Zanoli; Candreva; Tchaouna, Dia. . All. Liverani

CLASSIFICA SERIE A: