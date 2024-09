Guardiola soddisfatto elogia l’Inter: “Fantastica. Non è un caso”

Le parole di Pep Guardiola al termine della sfida tra Manchester City ed Inter

Nonostante la gara conclusa a reti bianche e la mancata vittoria, Pep Guardiola si presenta nel post Manchester City-Inter comunque soddisfatto.

L’allenatore catalano, a ‘Prime Video’, ha elogiato quanto fatto dalla sua squadra e soprattutto ha speso parole di elogio nei confronti dell’Inter e di Simone Inzaghi: “Non sono certo campioni d’Italia per caso” ha affermato il tecnico spagnolo. “Era difficile come sapevamo. L’Inter è una squadra meravigliosa, abbiamo difeso bene e loro sono fortissimi in contropiede. Abbiamo giocato bene soprattutto nel secondo tempo. Loro hanno avuto una occasione molto chiara nel finale, ma siamo una squadra fantastica e sono fiero di allenarla”.

Guardiola si dice comunque soddisfatto: “Se c’è qualcosa della mia squadra che non mi è piaciuto? No. Mi è piaciuto tutto. perché so che giocavamo contro una grande squadra. Normale lasciarle qualche occasione, noi ne abbiamo 4-5 nella ripresa. Abbiamo giocato meglio oggi che a Istanbul”.