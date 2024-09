Inzaghi ferma Guardiola, a Manchester è 0-0

Finisce 0-0 tra Manchester City ed Inter, Inzaghi ferma Guardiola all’esordio in Champions

Un esordio in Champions League che si preannunciava durissimo, ma che l’Inter ha giocato al meglio strappando un punto contro il Manchester City su uno dei campi più difficili d’Europa.

Coriacea e attenta in fase difensiva, forse un po’poco concreta in fase di ripartenza, ma è l’unica pecca che si può sottolineare alla formazione di Inzaghi, che dopo la prima delle otto gare della nuova Champions torna a casa da Manchester con un pareggio prezioso. I nerazzurri sono ben messi in campo e gli uomini di Guardiola faticano a trovare il pertugio giusto e la giusta occasione. La prima chance capita ad Haaland ma il colpo di testa è debole. Il norvegese va molto più vicino al 36′, con la sfera che sfiora il palo. Pochi minuti dopo è De Bruyne ad avere una grande chance, ma Calhanoglu è bravissimo nella chiusura. L’Inter invece non riesce a sfruttare le ripartenze in maniera giusta: è Thuram ad avere le chance migliori, ma il francese è poco preciso.

Nella ripresa la chance migliore ce l’ha Darmian, che anziché calciare preferisce servire Barella, che viene anticipato. Anche Mkhitaryan sciupa da posizione favorevole calciando alto da dentro l’area al 76′. Guardiola inserisce Gundogan e il tedesco ha sulla testa, nel finale, due chance enormi per scrivere il suo nome sul tabellino dei marcatori. Il primo colpo di testa è centrale, l’altro, a tempo scaduto, è alto. L’Inter esce da Manchester con un punto preziosissimo e la consapevolezza di essere stata all’altezza di una delle grandi favorite per la vittoria finale.

Manchester City-Inter 0-0

Bologna-Shakhtar 0-0, un punto all’esordio per i rossoblù

Manchester City-Inter finisce con lo stesso risultato di Bologna-Shakhtar Donetsk. I rossoblù, all’esordio in Champions così come il tecnico Vincenzo Italiano, devono ringraziare soprattutto Skorupski, che dopo 4 minuti para il rigore a Sudakov.

Per il polacco è già il secondo rigore parato in stagione. I padroni di casa creano di più, ma non riescono a trovare il gol anche per via della poca precisione sottoporta. Nel primo tempo ha una buona occasione Orsolini da fuori, mentre nel finale alcuni cross mettono i brividi alla formazione ucraina, che però riesce a salvarsi. Per i rossoblù un risultato che permette comunque di iniziare la competizione con un punto e di muovere la classifica.

Bologna-Shakhtar Donetsk 0-0

Domani l’Atalanta ospita l’Arsenal in casa, mentre per quanto riguarda il prossimo turno, l’Inter ospiterà la Stella Rossa a San Siro martedì 1 ottobre. Nello stesso giorno il Milan sarà ospite del Bayer Leverkusen. Mercoledì Shakhtar e Liverpool affronteranno nuovamente due italiane, rispettivamente Atalanta e Bologna, mentre la Juventus giocherà a Lipsia.