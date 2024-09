PAGELLE E TABELLINO MANCHESTER CITY-INTER 0-0: Acerbi disinnesca Haaland, Thuram non sgasa

Voti, pagelle e tabellino di Manchester City-Inter, match dell’Etihad Stadium valevole per la prima fase di Champions League. Prezioso pareggio per i campioni d’Italia nella tana dei ‘Citizens’

Prova di personalità e spessore dell’Inter, che porta a casa un punto prezioso dalla trasferta contro la corazzata Manchester City.

Inzaghi imbriglia Guardiola, con i nerazzurri che soffrono solo nel finale gli attacchi dei campioni d’Inghilterra. Inter senza paura e che in ripartenza spaventa Ederson e compagni. Acerbi vince il duello con il il temutissimo Haaland, sostanza e idee per Calhanoglu in mezzo al campo. Non brilla Thuram, mentre Gundogan dà vivacità alla manovra del City anche se non basta a Guardiola per prendersi i tre punti.

MANCHESTER CITY

Ederson 6

Lewis 6

Ruben Diaz 6

Akanji 6

Gvardiol 6,5

Bernardo Silva 6 (80′ Doku SV)

Rodri 6,5

De Bruyne 5 (46′ Gundogan 6,5)

Savinho 5 (46′ Foden 6)

Grealish 6

Haaland 5

Allenatore Guardiola 5,5

TOP Manchester City: Gundogan 6,5 – Il City si sveglia dal torpore con il suo ingresso in campo. Ricama e verticalizza, nel finale va vicino al bersaglio grosso.

FLOP Manchester City: Haaland 5 – Fa tremare in un paio di occasioni Sommer. È l’uomo più atteso, però sparisce nella ripresa sotto le grinfie di Acerbi. A secco.

INTER

Sommer 6,5

Bisseck 6,5 (75′ Pavard 6)

Acerbi 7

Bastoni 6,5

Darmian 6 (75′ Dumfries 6)

Barella 6,5

Calhanoglu 7 (81′ Frattesi SV)

Zielinski 6,5 (65′ Mkhitaryan 6)

Carlos Augusto 6,5

Thuram 5,5 (65′ Lautaro Martinez 6)

Taremi 6,5

Allenatore Inzaghi 7

TOP Inter: Acerbi 7 – Il migliore insieme a Calhanoglu dell’undici di Inzaghi. Disinnesca lo spauracchio Haaland, sempre una certezza davanti a Sommer. Muro.

FLOP Inter: Thuram 5,5 – Prova qualche spunto, ma senza dare continuità alla consuete sgroppate nella metà campo avversaria. Non incide come dovrebbe quando l’Inter riparte.

Il tabellino di Manchester City-Inter: Guardiola non sfonda, punto prezioso per Inzaghi

MANCHESTER CITY-INTER 0-0

Manchester City (4-3-2-1): Ederson; Lewis, Ruben Dias, Akanji, Gvardiol; Bernardo Silva (80′ Doku), Rodri, De Bruyne (46′ Gundogan); Savinho (46′ Foden), Grealish; Haaland. A disposizione: Ortega, Carson, Walker, Stones, Kovacic, Nunes, McAtee. Allenatore: Guardiola.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck (75′ Pavard), Acerbi, Bastoni; Darmian (75′ Dumfries), Barella, Calhanoglu (81′ Frattesi), Zielinski (65′ Mkhitaryan), Carlos Augusto; Thuram (65′ Lautaro Martinez), Taremi. A disposizione: Di Gennaro, Martinez, De Vrij, Asllani. Allenatore: Inzaghi.

Arbitro: Nyberg (Svezia)

VAR: De Burgos (Spagna)

Ammoniti: Ruben Dias (M)

Espulsi: –

Note: recupero 1′ e 4′