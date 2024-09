Non solo De Rossi, anche Dybala va via da Roma

Giornate intense in casa Roma con l’esonero di Daniele De Rossi e l’arrivo di Juric: ora può andare via anche Dybala

Una nuova Roma. La società giallorossa ha deciso di chiudere il rapporto con Daniele De Rossi e affidare la panchina a Ivan Juric.

Una scelta arrivata al termine di un’estate concitata, con l’addio poi saltato di Dybala, il caso Zalewski e i dissidi tra tecnico e proprietà. Dissidi sfociati in una pesante discussione martedì tra De Rossi e la dirigenza che ha anticipato l’esonero del tecnico. Parte ora un nuovo corso che vedrà tra protagonisti anche lo stesso Dybala, rimasto in giallorosso nonostante la faraonica offerta araba.

Una permanenza che potrebbe essere però soltanto temporanea con la Joya che potrebbe presto lasciare la Capitale e l’Italia per iniziare una nuova avventura in una big: l’Atletico Madrid. I colchoneros lo avevano corteggiato già quest’estate, ma per questioni di bilancio poi non se n’è fatto più nulla. Ora però, la prossima estate, potrebbe esserci spazio per dare l’assalto all’argentino e portarlo alla corte del connazionale Simeone.

Roma, l’Atletico ha un piano per Dybala

Paulo Dybala resta uno degli obiettivi di mercato dell’Atletico Madrid. Lo è stato la scorsa estate, prima della rinuncia, potrebbe tornare ad essere la prossima estate.

Questo perché, riferisce ‘masfichajes.com’, Antoine Griezmann potrebbe lasciare il Wanda Metropolitano con un anno di anticipo, liberando così spazio salariale. Con l’addio, destinazione MLS, dell’asso francese, l’Atletico Madrid potrebbe avere la possibilità economica di coronare l’inseguimento a Dybala e portarlo nella Liga.

Da valutare quale sarebbe la risposta del numero 21 giallorosso in casa di chiamata da un club blasonato come l’Atletico Madrid. Di certo, dalle parti del Wanda Metropolitano sono pronti a fare sul serio. Via Griezmann, destinato MLS, può essere Dybala il sostituto ideale.