Salta un’altra panchina: mancano 180 minuti all’annuncio

Un’altra panchina è a serio rischio: l’annuncio del cambio allenatore potrebbe arrivare al termine delle prossime due partite

Il Barcellona sta vivendo una stagione decisamente complicata e il rischio di chiudere senza neanche un trofeo vinto è piuttosto alto: dopo la sconfitta in Supercoppa e l’eliminazione in Copa del Rey, bisogna analizzare la situazione in Liga. I blaugrana occupano la terza posizione in classifica a dieci punti dal Real Madrid capolista. Distanza importante e difficile da colmare sia per il cammino dei ragazzi di Ancelotti sia per la poca continuità di Lewandowski e compagni.

Nelle ultime cinque partite di Liga sono arrivate tre vittorie, una sconfitta e il rocambolesco tre a tre dell’ultimo turno contro il Granada. Pareggio inatteso e che ha portato ulteriori polemiche all’interno nell’ambiente blaugrana già scosso dalla decisione di Xavi, arrivata al termine della pesante sconfitta con il Villarreal, di lasciare la guida tecnica della squadra al termine della stagione.

Un pareggio, quello contro il Granada, che non è stato accettato dal presidente blaugrana: Laporta, presente sulle tribune, ha lanciato un vassione di tartine. Reazione che fa capire il clima presente all’interno del mondo Barcellona con la posizione del tecnico tutto tranne che sicuro. Xavi è in bilico e non si può escludere un clamoroso cambio nel bel mezzo della stagione.

Gli obiettivi del club sono piuttosto chiari: finire la Liga nelle prime quattro posizioni (la distanza dal quinto posto è, al momento, di cinque punti) e fare un buon percorso in Champions League a partire dalla sfida contro il Napoli.

Xavi, futuro in bilico: decisive Celta e Napoli

Laporta è stato piuttosto chiaro sottolineando come la squadra non possa più fallire. Il calendario del Barcellona dice Celta Vigo e Napoli, due partite da affrontare in trasferta e che, come riportato da As, deciderà il futuro del tecnico. Xavi, in caso di risultato negativo in casa dei partenopei, potrebbe terminare in anticipo la sua avventura sulla panchina dei blaugrana.

Il Celta sta lottando per non retrocedere mentre il Napoli, proprio come il Barcellona, non può permettersi un altro passo falso considerando le difficoltà stagionali con un cambio di guida tecnica nel tentativo di cambiare marcia. Sarà una partita tanto tesa quanto importante: in palio non solo la qualificazione ai quarti ma, per quanto riguarda il club spagnolo, anche la posizione di Xavi.

Dall’annuncio dimissioni, una volta chiusa la stagione al rischio di lasciare la squadra in anticipo: tutto passa dai prossimi centottanta minuti. Vietato sbagliare anche perché il Barcellona, di passi falsi, ne ha commessi diversi fino a questo momento.