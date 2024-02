Rassegna le dimissioni in panchina: la squadra non le accetta

Retroscena dopo l’ultima giornata di campionato: la situazione di classifica è sempre più deficitaria, ma la squadra respinge le dimissioni dell’allenatore

Tempi duri al Cagliari per Claudio Ranieri, con la squadra sarda ko anche sabato in caso contro la Lazio nell’anticipo di campionato.

Quarta sconfitta consecutiva e penultimo posto al momento in classifica per la formazione di Sir Claudio. La situazione è sempre più delicata in chiave salvezza, con lo spetto di una nuova retrocessione che spaventa ovviamente la tifoseria rossoblu. Il Cagliari non vince dal 14 gennaio contro il Bologna e nelle ultime quattro sconfitte (Lazio, Roma, Frosinone e Torino) ha incassato addirittura 12 reti, segnandone solo tre. Un trend da invertire già la prossima gara nello scontro diretto fuori casa contro l’Udinese, che diventa fondamentale per risalire la china e restare in scia alle altre antagoniste nella corsa per evitare la Serie B.

Cagliari, niente esonero: fiducia a Ranieri

La posizione di Ranieri resta comunque salda, anche se spunta un retroscena subito dopo il 3-1 subito contro la Lazio.

L’allenatore romano negli spogliatoi della Sardegna Arena – come scrive ‘Tuttosport’ – aveva rimesso il suo destino nelle mani della squadra, come a dire: se il problema sono io, vado via. I giocatori si sono schierati però tutti al fianco di Ranieri, con il gruppo compatto che rimane sempre dalla parte del proprio mister. Un modo anche per scuotere la squadra da parte di Ranieri, che ha incassato inoltre la fiducia del club e del presidente Giulini: “Lui è quello che più di chiunque altro ci può aiutare. Non è questione di riconoscenza, ma l’ambiente è convinto che il mister e il suo staff ci porteranno fuori da questa situazione. Nessuno come lui tiene a questa salvezza, non vuole terminare la sua carriera con un evento negativo“, le parole del numero uno dei sardi che ha svelato anche la possibilità che Ranieri lasci la panchina e il calcio giocato a fine campionato.

Lo stesso Ranieri al termine del match contro la Lazio per la delusione non si era presentato davanti ai microfoni e da oggi si rimetterà al lavoro per ribaltare la situazione: la salvezza vale come uno scudetto, forse l’ultima impresa di una carriera infinita per Sir Claudio.