Senza Xavi lo cacciano via: 30 milioni e va all’Inter

L’addio di Xavi a fine stagione rischia di essere determinante anche in chiavo mercato. L’Inter ne approfitta sborsando trenta milioni

Campo e mercato, sono questi i due fronti dove l’Inter si sta muovendo: nel primo caso l’obiettivo è vincere il campionato e provare a tornare in finale di Champions League. Per quanto riguarda il mercato invece la società vuole iniziare, già da ora, a programmare la prossima stagione. Anticipare la concorrenza e regalare ad Inzaghi una rosa che possa essere sempre più protagonista sia in Italia sia a livello internazionale.

Obiettivo dunque piuttosto chiaro quello dell’Inter con diversi reparti da rinforzare: tra questi anche l’attacco e, stando a quanto riportato da ‘fichajes’, occhio alla situazione di Ferran Torres. Il classe 2000, in forza al Barcellona, venne acquistato dal club blaugrana per cinquantacinque milioni più bonus. Cifra decisamente importante per un giocatore che non è mai riuscito ad imporsi con la giusta continuità.

Parliamo di un giocatore abile nell’uno contro e in grado di saltare l’uomo con estrema facilità: ama partire da sinistra ma può essere impiegato sia a destra nel tridente offensivo sia, all’occorrenza, come trequartista alle spalle della prima punta. I suoi continui movimenti tra le linee rappresentano una costante spina nel fianco per la difesa avversaria. Ferran Torres ha il contratto in scadenza nel 2027 ma, nel corso della prossima sessione estiva di mercato, non è da escludere una sua cessione considerando anche l’addio di Xavi.

Inter su Ferran Torres: pronti trenta milioni di euro

Il futuro dell’esterno offensivo potrebbe essere in Serie A e, più precisamente, all’Inter. I nerazzurri sembrano disposti a mettere sul piatto trenta milioni di euro per convincere il Barcellona a lasciare partire Ferran Torres. Proprio per questo il club italiano potrebbe avviare i contatti con l’entourage del giocatore in modo da capire la fattibilità dell’operazione.

Dal punto di vista tattico Ferran Torres si inserirebbe perfettamente all’interno del sistema di gioco di Inzaghi: il ventitreenne andrebbe a ricoprire il ruolo di seconda punta nel 3-5-2 nerazzurro aumentando, e non di poco, la qualità del reparto offensivo dell’Inter. In questa stagione i nerazzurri hanno, forse, una sola problematica se vogliamo chiamarla così: Arnautovic-Sanchez, le alternative a Lautaro e Thuram, non stanno fornendo il contributo sperato in termini realizzativi.

L’Inter dunque, la prossima estate, potrebbe tornare sul mercato con l’obiettivo di portare un nuovo attaccante alla corte di Inzaghi; tra le possibilità anche Ferran Torres, giocatore capace di dimostrare le sue qualità nel Barcellona. Al momento si tratta di una semplice indiscrezione di mercato: al termine della stagione sapremo qualcosa in più sul futuro dell’esterno spagnolo.