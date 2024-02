Rinnovo Lautaro, Zielinski, Taremi e Lukaku: Ausilio dice tutto

Le parole del direttore sportivo Piero Ausilio a margine della presentazione della 19esima edizione del torneo ‘Amici dei bambini’

Dal rinnovo di Lautaro Martinez agli affari Taremi e Zielinski, passando per Inzaghi, Spalletti e Lukaku. A margine della presentazione dell’edizione numero 19 del torneo Amici dei bambini, il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato a tutto campo.

CONSAPEVOLEZZA DOPO VITTORIA SU JUVE – “La consapevolezza dei nostri mezzi c’è, consapevolezza che arriva attraverso il lavoro e i risultati, ma sappiamo che abbiamo fatto soltanto qualcosa e nulla ancora di definito, perché anche quella contro la Juventus è stata soltanto una tappa importante verso un qualcosa di conclusivo, ma manca ancora molto, quindi c’è da mettere ancora tanto lavoro, dedizione, intensità”.

RINNOVO, LAUTARO DICE DI NON PREOCCUPARSI – “Se l’ha detto lui, non vedo perché non debba confermarlo io. C’è sicuramente fiducia perché c’è soprattutto la stessa intenzione. Da ambo le parti vogliamo allungare questo rapporto, è normale che c’è una negoziazione in corso e come in tutte le cose ci vuole un po’ di pazienza. I tempi che hanno i tifosi e la stampa non sono i nostri, ma sono sicuro che alla fine si arriverà a un accordo che accontenterà entrambe le parti, questo è quello che vogliamo”.

RINNOVO BARELLA – “Vale per i rinnovi di tutti i giocatori importanti di questa società, che sono tanti. Abbiamo iniziato con qualcuno, diciamo i più urgenti, che avevano delle scadenze onestamente più immediate rispetto a Barella o lo stesso Lautaro. Abbiamo sistemato chi era più urgente sistemare, ma stiamo lavorando e pianificando un discorso più a lungo termine con Barella e Lautaro”.

SFIDA A ROMA DI DYBALA E LUKAKU – “No, c’è la Roma che è una squadra forte, che viene da tre vittorie consecutive, c’è stato un cambio di allenatore, si giocherà in uno stadio importante, gremito di persone, ma arrivare un’Inter determinata che vorrà continuare il proprio percorso”.

COSA PIACE DI PIÙ DELL’INTER – “Mi piace il senso di compattezza e unione che c’è in tutte le componenti, dalla proprietà al management, dallo staff, all’allenatore ai giocatori. Tutti sappiamo quali sono gli obiettivi e stiamo tutti seguendo lo stesso percorso con la stessa voglia e intensità. Questa è la cosa che mi piace di più dell’Inter”.

GRAZIE A SPALLETTI – “Assolutamente, ricordo perfettamente quegli anni, sono stati importanti intanto perché siamo tornati in Champions dopo tante stagioni d’assenza. Grazie al suo lavoro abbiamo potuto cominciare a mettere un primo tassello, una base importante su cui abbiamo sviluppato un percorso poi con Conte e oggi con Inzaghi. Con l’attuale allenatore stiamo completando un lavoro bellissimo che spero possa portarci a qualcosa di importante a fine stagione”.

Calciomercato Inter, Ausilio: “Zielinski e Taremi, stiamo trattando”

ZIELINSKI E TAREMI – “Sono situazioni su cui stiamo lavorando, non amiamo dare tempi, date o ultimatum a nessuno. Abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando con questi giocatori, ci sono stati dei contatti, vedremo se porteranno a qualcosa di definitivo”.

INZAGHI – “E’ un perfezionista, ha questo gusto del bello che penso sia manifestato attraverso le prestazioni della squadra, dai risultati che arrivano attraverso il bel gioco; un gioco che non arriva per caso ma perché c’è tanto lavoro dietro, tanta organizzazione che ho modo di vedere ogni giorno ad Ausilio. Quello che si vede in campo quando giochiamo, è solo il frutto di questo grandissimo lavoro che viene sviluppato quotidianamente”.