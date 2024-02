Roma, cosa succede con Renato Sanches: le ultime tra rientro in campo e futuro | CM.IT

Renato Sanches è rimasto a Roma dopo i contatti con il Besiktas interrotti negli ultimi giorni di mercato in Turchia: De Rossi è pronto a farlo entrare nelle rotazioni

Daniele De Rossi sta scoprendo l’abbondanza, un po’ in tutti i reparti. La Roma in questi giorni ha recuperato parecchi giocatori, da Spinazzola a Smalling e Renato Sanches, a cui si sono aggiunti i nuovi acquisti Angelino e Baldanzi insieme a Huijsen arrivato a inizio gennaio. Col passaggio alla difesa a quattro e il rientro anche di Azmoun e Aouar, i giallorossi sono praticamente al completo. Manca solo Ndicka, fresco vincitore proprio della Coppa d’Africa, in finale contro Osimhen e Lookman. Il centrale ivoriano tornerà a Trigoria nelle prossime ore.

Dopo il ko con l’Inter la Roma se la vedrà col Feyenoord nell’andata del playoff di Europa League, in cui De Rossi dovrà fare necessariamente qualche cambio. Nelle rotazioni potrebbe rientrare anche Renato Sanches, che ovviamente non è ancora al top della forma dopo un lungo stop per infortunio ma è già tornato nei convocati. Il portoghese ha bisogno di minuti dopo un gennaio particolare, tra l’esonero di Mourinho e il post su Instagram per spiegare in qualche modo la sua assenza sofferta. E il mercato, con il club che provato comunque a rispedirlo al mittente dopo una prima parte di stagione da desaparecido causa continui infortuni. E per la rottura con Mourinho che lo aveva ‘fatto fuori’ definitivamente a Bologna. Il PSG avrebbe acconsentito a un’interruzione del prestito solo in presenza di un altro acquirente.

Renato Sanches, Besiktas non convinto a causa degli infortuni

Nelle settimane si è parlato di Turchia e Grecia, destinazioni che però non hanno mai scaldato Sanches. Negli ultimi giorni di mercato si è poi riaperta la pista Besiktas, ci sono stati contatti poi naufragati. Il club di Istanbul – come raccontato – non ha piazzato l’accelerata decisiva e il mercato in Turchia si è chiuso il 9 febbraio. La società bianconera aveva grossi dubbi sulle condizioni fisiche del portoghese, che effettivamente a Roma ha giocato 230 minuti diluiti in 9 presenze.

Non solo, perché anche lo stesso calciatore ex Lille e Bayern – di cui Tiago Pinto si è preso ogni responsabilità – non era convinto di lasciare la capitale in questo momento, soprattutto per andare in Turchia. Alla fine il classe ’97 è rimasto in giallorosso: “Ci darà una mano”, ha detto De Rossi. La sua permanenza a Roma ha impedito anche al mister di tagliare fuori lui dalla lista Uefa invece di Huijsen o Kristensen, ora servirà un po’ di continuità per tornare a disposizione in maniera concreta. Ovviamente i giallorossi non lo confermeranno e il 30 giugno si chiuderà la sua avventura romana. La Turchia può restare una pista percorribile anche a fine stagione, con l’ostacolo ingaggio da non sottovalutare visto che guadagna circa 6 milioni di euro al PSG. Poi la possibilità Arabia Saudita mentre Jorge Mendes proverà a offrirlo anche a club inglesi e spagnoli.