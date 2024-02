Napoli, diaspora totale senza Champions: se ne va al Milan

Napoli a picco contro il Milan e sempre più lontano dalla Champions: diversi addii in vista, un big azzurro nel mirino dei rossoneri

Con il passare delle settimane, si riducono sempre di più, per il Napoli, le possibilità di tornare in auge per un piazzamento in zona Champions. Azzurri che non soltanto sono usciti praticamente subito dalla lotta per il vertice, ma, sempre più invischiati in una annata negativa, si stanno allontanando anche dal quarto posto, che adesso è occupato dall’Atalanta e dista ben sette lunghezze.

I bergamaschi hanno accelerato e mandato un segnale a tutta la concorrenza. Di contro, i partenopei non riescono a reagire e risollevarsi. Contro il Milan, nonostante una prestazione non da buttare, anzi, è arrivato un altro ko. L’approdo di Mazzarri in luogo di Garcia non ha portato benefici e la stagione rischia di prendere una piega sempre più disastrosa. Come raccontato da Calciomercato.it, per De Laurentiis è arrivato il momento delle riflessioni sullo stesso Mazzarri: il Napoli potrebbe anche cambiare allenatore per la seconda volta in questa stagione, anche se ribaltoni nell’immediato sono da escludere.

Azzurri che però devono interrogarsi sul finale di questa stagione e sui suoi possibili esiti. Molti sono destinati ad andar via. Scontato l’addio di Zielinski, estremamente probabile quello di Osimhen, a rischio anche Kvaratskhelia in un Napoli lontano dai migliori palcoscenici europei. E non è finita qui. Anche altri tra i campioni d’Italia potrebbero lasciare il Golfo.

Napoli, occhio all’altro addio pesante: Di Lorenzo seguito dal Milan

Nel suo consueto sondaggio giornaliero su ‘X’, Calciomercato.it ha chiesto ai propri utenti quale potrebbe essere l’eventuale operazione in uscita più interessante per le altre big.

Riscontri raccolti in gran quantità per l’eventuale approdo di Di Lorenzo al Milan (52,5%). Il capitano dei partenopei sarebbe oltretutto effettivamente nel mirino di Conte in caso di suo arrivo sulla panchina rossonera. Meno quotate altre opzioni come Raspadori all’Inter, Meret alla Roma e Lobotka alla Juventus.