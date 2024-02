Napoli, De Laurentiis riflette sul futuro di Mazzarri: l’esonero è un’ipotesi | CM.IT

Dopo la sconfitta con il Milan, De Laurentiis ha aperto una fase di riflessione su Mazzarri: il tecnico dovrebbe restare

Decisioni di pancia non ne prende. Non lo ha mai fatto. Però, Aurelio De Laurentiis ci sta pensando se tenere o meno Walter Mazzarri.

Le cronache raccontano di telefonate, messaggi e tante parole dopo la gara con il Milan. Al patron non è piaciuto quell’atteggiamento del primo tempo teso a contenere e ripartire. Così come non è piaciuto la gestione che il tecnico fa dei nuovi arrivati dal mercato di gennaio.

Insomma, un De Laurentiis che si sente schiacciato dal peso del nono posto. Della media di 1.27 punti a gara nella gestione Mazzarri. Di un Napoli senza identità tattica a metà classifica con i proclami del ritorno allo spallettismo ampiamente traditi.

De Laurentiis tra l’esonero di Mazzarri e lo sguardo al futuro

Gli elementi per il terzo allenatore ci sarebbero tutti. Anche per evitare di scendere in campo con il Barcellona in Champions con un Napoli tutto contratto nella speranza di subire il meno possibile.

Tutto quello che De Laurentiis non avrebbe mai voluto vedere. Gli elementi, però, da soli non bastano: Giampaolo, Ballardini, lo stesso Cannavaro sono alcune delle opzioni. Bisogna capire se saranno ritenute tali da poter dare un’anima, un gioco, una visione ad una squadra che ha smarrito i suo capisaldi, quelli che hanno portato al tricolore.

Tutto questo in uno scenario dove il Napoli sta riflettendo sul suo futuro. Perché, Mazzarri ma anche il ds Meluso sono in scadenza e sul tavolo ci sono varie opzioni. Bisogna ricostruire l’area tecnica, trovare un ticket che possa aprire un ciclo. L’ipotesi che Accardi, attuale ds dell’Empoli, arrivi a Napoli con Farioli, il tecnico del Nizza è da tenere in debita considerazione.

Le altre ipotesi portano a Stefano Pioli, sempre più blindato dal Milan ed a Vincenzo Italiano che potrebbe aver concluso il suo percorso con la Fiorentina. Come ds, invece, ci sono Sartori del Bologna e Marchetti del Cittadella. Se per il secondo è più semplice liberarsi, Sartori è il plenipotenziario di Saputo, sta già lavorando per la prossima stagione e lo scenario partenopeo si fa più complesso.