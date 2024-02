Le big infiammano il mercato: futuro deciso per Koopmeiners e Zielinski, le novità su Buongiorno

Le grandi squadre guardano già al futuro: ecco i possibili colpi a giugno di Milan, Inter e Juventus. Tutto è apparecchiato

Il calciomercato invernale ha appena chiuso i battenti. Nella serata di ieri è arrivato il gong, ma già da oggi i grandi club hanno iniziato a pensare ai prossimi affari. D’altronde la sessione, che è andata in archivio alle 20.00, non ci ha regalato colpi ad effetto.

Ben diversa sarà a la campagna estiva, quando tutte le squadre si muoveranno con forza per migliorare le proprie rose. Lo farà certamente l‘Inter di Beppe Marotta, che ha già prenotato un doppio colpo, ovviamente a parametro zero. Nei giorni scorsi i vice campioni d’Europa si sono, così, di fatto, assicurati Mehdi Taremi. Ormai è tutto apparecchiato: l’attaccante, ad un passo dal Milan ad agosto, è pronto a vestire il nerazzurro dopo lo sprint decisivo effettuato dall’Inter.

Ma il centravanti non è l’unico affare praticamente chiuso. L’altro è Zielinski annunciato da Aurelio De Laurentiis. Si attendono ormai solo le comunicazioni ufficiali, con il polacco che a Milano guadagnerà 4,5 milioni di euro netti a stagione più bonus.

Non starà fermo nemmeno il Milan, che ha deluso in questa sessione di mercato, preferendo rimandare il colpo in difesa a giugno. Il Diavolo prenderà certamente anche un attaccante con il nome di Zirkzee in prima fila, ma piace tantissimo in Inghilterra. Per quanto riguarda il centrale, invece, si tornerà alla carica per Alessandro Buongiorno, che ha già detto sì ai rossoneri. C’è il Diavolo in cima ai suoi pensieri, nonostante l’interesse da parte di un club importante come il Bayern Monaco.

Calciomercato Juventus, colpo a centrocampo: obiettivo Koopmeiners

Lo avrebbe voluto portare a Napoli, ora l’obiettivo è quello di farlo vestire di bianconero. Per Teun Koopmeiners alla Juventus i tempi sono ormai maturi.

In estate così partirà l’assalto al centrocampista olandese dell’Atalanta, per il quale servono almeno 40 milioni di euro. Il suo agente ai microfoni di Calciomercato.it ha fatto capire che la Juve è una destinazione gradita, ma non si possono escludere altre pista. Giuntoli, però, ha voglia di fare sul serio e ben presto partirà l’assalto a Koopmeiners. Sullo sfondo resta Lazar Samardžić, che non può restare ancora a Udine. Ai bianconeri piace tanto, ma c’è anche il Napoli che pensa a lui per il dopo Zielinski.