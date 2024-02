L’Inter ne ha preso un altro per giugno, comunicazione ufficiale: c’è la data

Dopo Taremi, l’Inter ha già messo a segno un altro colpo per l’estate a parametro zero: il passo decisivo non lascia dubbi

L’Inter sta lavorando alacremente in vista della prossima stagione. Non è una sorpresa ormai, piuttosto è diventata una consuetudine per non dire un marchio di fabbrica. Nei giorni scorsi è stato sostanzialmente blindato Mehdi Taremi, per cui c’è stato uno sprint decisivo. L’iraniano sarà con ogni probabilità – niente certezze nel mercato fino alle firme ufficiali – il nuovo attaccante nerazzurro, arrivando a parametro zero in estate dal Porto.

La stessa sorte che vedrà protagonista anche un altro calciatore, che però non cambierà campionato. Parliamo ovviamente di Pior Zielinski, per il quale Marotta ha fatto un passo che sancisce definitivamente il suo ingaggio a brevissimo termine. Infatti, così come fatto pochi giorni fa con il Porto, i nerazzurri hanno informato il Napoli della trattativa in corso che in realtà è praticamente conclusa. Un passaggio che, come dicevamo, è propedeutico alle visite mediche e alla firma sul contratto. È questo l’iter. La comunicazione al club partenopeo, che ovviamente tutto era tranne che a ‘digiuno’ di informazioni in tal senso come hanno dimostrato le parole chiarissime di De Laurentiis, è arrivata ed è un passaggio chiave. Che è sintomo di come l’accordo tra l’Inter e Zielinski sia cosa fatta e ormai certa.

L’Inter chiude per Zielinski: la comunicazione definitiva al Napoli, le cifre e la data della firma

Difatti l’accordo tra le parti già c’è, con il polacco che firmerà presto – magari già in questo mese – un contratto di quattro anni che potrebbe essere anche da tre più opzione. L’ingaggio, invece, si attesterà intorno ai 4,5 milioni di euro netti più bonus per arrivare a superare magari pure i 5 milioni. Sostanzialmente, manca solo che Zielinski e l’Inter mettano nero su bianco l’accordo, il che potrebbe arrivare davvero nelle prossime settimane, volendo anche prima del ritorno degli ottavi di Champions con l’Atletico Madrid. La stessa Champions che potrebbe non giocare il centrocampista ex Udinese con la maglia del Napoli. In attesa di scoprire quella ufficiale che sarà consegnata entro stasera a mezzanotte, dalla lista Uefa degli azzurri potrebbe venire escluso proprio Zielinski. Se in campionato a rimanere fuori è stato Demme, in Europa potrebbe invece uscire il polacco.

I nerazzurri comunque metteranno presto a segno un colpo super per il centrocampo, che ovviamente obbligherà l’Inter a fare dei ragionamenti. Anche se non è detto che ci sia bisogno del sacrificio di un big visto che a fine stagione saluteranno comunque almeno Sensi e Klaassen, oltre a Mkhitaryan che compirà 36 anni a gennaio 2025. Con Frattesi, Barella, Calhanoglu e Asllani il reparto sarebbe assolutamente completo. E tornerà pure Valentin Carboni, per cui andrà trovata una collocazione tattica in primis. Intanto l’Inter ha rifiutato oltre 20 milioni per lui, in estate se ne riparlerà, può essere una miniera d’oro ma anche un big nerazzurro del futuro.