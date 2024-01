Inter, senza Calhanoglu rischia lo Scudetto. Ma Inzaghi ha una speranza

L’Inter affronterà la Fiorentina senza Calhannoglu, un forfait che mette in bilico lo Scudetto. Inzaghi, però, ripone tutto in una speranza

Dopo la vittoria della Supercoppa Italiana in finale contro il Napoli per 1-0, torna in campo l’Inter, che ha momentaneamente perso il primato in classifica in Serie A. I nerazzurri, avendo giocato una partita in meno, si ritrovano a -1 nei confronti della Juventus, che è attesa dalla sfida contro l’Empoli.

Per la squadra di Inzaghi, invece, l’ultimo appuntamento prima dell’attesissimo scontro diretto del prossimo 4 febbraio sarà contro la Fiorentina, eliminata in semifinale di Supercoppa e reduce da un mese di gennaio difficile. I Viola hanno sì passato il turno in Coppa Italia contro il Bologna, ma ai rigori, e in campionato non hanno più ottenuto i 3 punti.

Nonostante un periodo difficile, la squadra resta al quarto posto in classifica e rappresenta una minaccia concreta per l’Inter, che dovrà rinunciare probabilmente a Bastoni e sicuramente a Barella e Calhanoglu. In difesa potrebbe toccare nuovamente a De Vrij, mentre a centrocampo sarà il turno di Frattesi e Asllani. L’assenza del turco, però, sarà sicuramente pesante.

Inter, che fatica senza Calhanoglu. Inzaghi, però, spera

Autore di 11 gol e 3 assist dall’inizio della stagione, Calhanoglu è stato senz’altro un fattore per l’Inter sia in Champions che soprattutto in Serie A. Un cecchino dal dischetto e una continuità di rendimento che lo hanno reso uno dei migliori in Europa nel suo ruolo.

Senza di lui in campo, però, l’Inter fa un’enorme fatica. In 3 occasioni quest’anno si è seduto in panchina o in tribuna per 90 minuti e i nerazzurri non hanno mai vinto. I dati parlano chiaro: 1-1 con la Real Sociedad, 3-3 col Benfica e sconfitta per 2-1 ai supplementari contro il Bologna in Coppa Italia.

Sono 4 le sconfitte totali patite dall’Inter senza Calhanoglu in campo in 2 stagioni e mezzo, non un numero esorbitante ma che può risultare decisivo nella lotta Scudetto, punto a punto, che è in corso con la Juventus in questa stagione. Un passo falso a Firenze prima dello scontro diretto potrebbe costare carissimo e mandare potenzialmente i bianconeri a +4 o +3.

Simone Inzaghi, però, ha una speranza ed è riposta nei pessimi dati che la Fiorentina registra contro le big. In questa stagione, infatti, i Viola hanno ottenuto solo 7 punti su 21 disponibili contro le dirette avversarie. Due le vittorie contro Atalanta e Napoli e un pareggio con la Roma a discapito delle sconfitte contro Inter, Lazio, Milan e Juventus, queste ultime tre tutte per 1-0. Appena 7 anche i gol fatti contro i 10 subiti, che rendono vive le speranze del tecnico piacentino di riuscire a portare a casa un successo di fondamentale importanza per riappropriarsi del primo posto.