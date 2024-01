Mourinho al Napoli, l’hanno messo nero su bianco

Battuti Conte e Vincenzo Italiano: le ultime sul futuro della panchina azzurra e su quello del tecnico portoghese fresco di esonero dalla Roma

Altro che Arabia, con l’Al Shabab data sempre fortissima su di lui, il futuro di José Mourinho potrebbe essere in Italia. Stando ad alcune indiscrezioni, il portoghese preferirebbe proprio una nuova esperienza in Serie A rispetto al trasloco nella Saudi League e, addirittura, al ritorno in Premier League.

Per quanto riguarda la Serie A, ad oggi c’è solo una possibilità per Mourinho: il Napoli. Al quale sarebbe stato proposto dal suo potente agente, Jorge Mendes, in eccellenti rapporti con Aurelio De Laurentiis. Il procuratore avrebbe parlato direttamente proprio con il numero uno azzurro, al lavoro per la prossima stagione e, dunque, per il nome del nuovo allenatore visto che Mazzarri è destinato a salutare al termine di questa fin qui fallimentare annata.

Il ‘sogno’ è sempre Antonio Conte, ma al momento non ci sono segnali di apertura dal tecnico pugliese, che ha già detto no due volte a De Laurentiis per subentrare a Rudi Garcia.

Mourinho-Napoli prende quota

Possibile strada spianata, allora, per Mourinho al Napoli. I bookmaers credono molto al matrimonio tra lo ‘Special One’ e il club Campione d’Italia. Per ‘Sisal’, l’ex mister della Roma è il favorito a sedersi sulla panchina dei partenopei: l’approdo al 1° agosto 2024 è quotato a 2.75.

Mourinho stacca proprio Antonio Conte, quotato a 4.50. Al terzo posto troviamo Vincenzo Italiano, del quale De Laurentiis è notoriamente grande estimatore. Staccati e staccatissimi tutti gli altri, dall’ex Fabio Cannavaro (7.50) all’altro ex Maurizio Sarri (66.00). Tra i nomi troviamo anche lo stesso Mazzarri, la cui conferma è quotata a 9.00 e, udite udite, un certo Pep Guardiola, a 200.00 come il collega della rivelazione Bayer Leverkusen, lo spagnolo Xabi Alonso.