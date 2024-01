La Juve prova a prenderlo subito: l’annuncio ribalta il mercato

La Juventus ha nel mirino anche Teun Koopmeiners. Il centrocampista atalantino fa gola, ma convincere i bergamaschi è tutt’altro che semplice. L’annuncio sull’operazione

Dal campo al mercato, la Juventus continua a viaggiare su due binari paralleli che in questo mese di gennaio infiammano in egual modo l’attenzione dei fan.

I tifosi sognano di vedere la squadra scudettata al termine dell’attuale annata in un duello con l’Inter che si fa sempre più avvincente. Al contempo, proprio per puntellare la rosa a disposizione di Allegri nell’ottica di raggiugere traguardi importanti, la dirigenza della Juventus monitora le migliori occasioni di mercato.

In particolar modo, viste le attuali necessità in organico, la caccia al centrocampista da parte della società bianconera prosegue. Al netto del fatto che potrebbero non arrivare colpi già a gennaio, sono due i nomi che più di tutti stuzzicano Giuntoli e soci: Samardzic e Koopmeiners.

Calciomercato Juventus, Koopmeiners tra gennaio e giugno: il doppio annuncio

Per quanto riguarda il futuro di Koopmeiners, che si conferma uno dei migliori interpreti del ruolo anche in questo campionato, l’Atalanta spara alto, mentre la Juventus potrebbe proporre una offerta da 40 milioni di euro, con l’inserimento di qualche contropartita tecnica, il tutto al netto della concorrenza inglese.

L’operazione sembra quindi maggiormente proiettata sul mese di giugno, ma ciononostante il giornalista Luca Momblano nelle scorse ore a ‘Juventibus’ ha aperto anche ad un eventuale assalto già a gennaio: “La Juve starebbe facendo un serio tentativo per valutare di acquisire subito Koopmeiners”.

Lo stesso giornalista si è quindi soffermato anche sulle richieste bergamasche e su eventuali aperture per il futuro: “L’Atalanta vorrebbe 40+bonus ma sarebbe disponibile al prestito con obbligo a giugno. L’Atalanta ha fretta perché vuole avere già il sostituto”.

Soluzione quest’ultima che appare comunque piuttosto complessa. Intanto la Juventus osserva la situazione tra presente e futuro, mentre il calciatore continua a ben figurare alla corte di Gasperini. Sono infatti ben 7 i gol e 4 gli assist messi a referto finora dal classe 1998 olandese considerando tutte le competizioni disputate con gli orobici. L’Atalanta quindi se lo gode, ma la Juve lo osserva con attenzione.