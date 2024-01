Samardzic-Koopmeiners, doppio fronte caldo per la Juventus | CM.IT

La Juventus al lavoro per il centrocampo, i due nomi principali sono quelli di Samardzic e Koopmeiners: tutti gli aggiornamenti

La caccia al centrocampista, per la Juventus, prosegue. Bianconeri che hanno messo in conto anche l’eventualità di non effettuare acquisti in questo mese di gennaio in quel reparto ma che continuano a monitorare due nomi su tutti, quelli di Samardzic e Koopmeiners.

Per quanto riguarda il giocatore dell’Udinese, la Juventus ha provato a insistere per prenderlo subito, mentre il Napoli per ora ha mollato il colpo: per gli azzurri in arrivo Dendoncker. In questi giorni, sono stati proposti come parziali contropartite Miretti e Nicolussi Caviglia, un tipo di formula che però ha trovato vari ostacolo. I friulani continuano a chiedere soltanto 25 milioni cash e non accettano inserimenti di altri giocatori. Inoltre, sia Miretti che Nicolussi Caviglia intendono restare alla Juventus e giocarsi le proprie chances.

Koopmeiners è stato confermato come obiettivo della Juventus dal suo agente, intervistato in esclusiva da Calciomercato.it. Un nome che rimane caldo per il mese di giugno, anche se la richiesta dell’Atalanta resta piuttosto elevato, di almeno 50 se non 60 milioni di euro. La Juventus in ogni caso è sul pezzo e potrebbe proporre una offerta da 40 milioni di euro, con l’inserimento di qualche contropartita tecnica. Sullo sfondo, da battere sempre la concorrenza delle squadre inglesi, molto interessate.