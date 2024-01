Napoli, arriva Dendoncker dell’Aston Villa | CM.IT

Il club di De Laurentiis rafforza il proprio centrocampo con il ventottenne belga ai margini della squadra di Emery

Il Mister X di cui vi avevamo parlato per il centrocampo del Napoli è Leander Dendoncker. Le informazioni in possesso di Calciomercato.it confermano che gli azzurri hanno praticamente definito l’acquisto in prestito più diritto di riscatto del ventottenne belga, ai margini dell’Aston Villa di Emery.

La trattativa tra il Napoli e la società inglese per il cartellino del classe ’95 è stata chiusa. In questa prima metà di stagione, Dendoncker ha collezionato solo 15 presenze per un totale di appena 395′. Fisicamente molto strutturato, è alto poco meno di un metro e novanta, è stato individuato come vice Anguissa, attualmente impegnato in Coppa d’Africa. Già domani, o al massimo dopodomani potrebbero esserci le visite mediche prima della firma sul contratto.