Romero saluta il Milan, via libera all’Almeria | CM.IT

Le ultime sul futuro di Luka Romero. L’attaccante si appresta a lasciare il Milan e a far ritorno in Spagna in prestito secco

Si apprestano a dividersi le strade di Luka Romero e il Milan. L’attaccante argentino è stato protagonista degli ultimi giorni del calciomercato rossonero.

La decisione di separarsi per giocare con maggiore continuità è stata presa ormai da tempo e diverse squadre hanno mostrato interesse per il talento classe 2004. In Italia si sono fatte avanti il Lecce, la Salernitana e soprattutto il Como, ma il desiderio di Romero era quello di giocare in Argentina, con la maglia del Boca Juniors. L’accordo con il Milan, però, non è stato trovato: la distanza sulla formula, infatti, non è stata superata, con i rossoneri per nulla propensi a concedere il diritto di riscatto.

Ecco dunque che in serata l’Almeria, che aveva già raggiunto un accordo con il Diavolo per il prestito, ha avuto il via libera. Come detto, oggi sarebbe dovuto essere il giorno della verità e così è stato. Il ritorno in Spagna di Romero è dunque ormai cosa fatta.