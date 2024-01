Milan, Luka Romero se ne va: oggi è la giornata decisiva | CM.IT

Il Boca Juniors vuole un prestito più lungo con un riscatto, mentre il club rossonero punta a mantenere un controllo sul giocatore

Oggi si decide il futuro di Luka Romero. Stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, è previsto infatti il contatto finale tra Milan e Boca Juniors, per capire i maniera definitiva se gli argentini possono accontentare i rossoneri sulla formula del trasferimento.

Come raccontato, la società di Buenos Aires vuole un prestito più lungo con un riscatto, mentre i meneghini puntano a mantenere un controllo su Romero, che coltiva il sogno di giocare con la squadra del suo Paese.

#LukaRomero, oggi contatto decisivo tra il @acmilan e il @BocaJrsOficial per l’attaccante. Il giocatore vuole unirsi agli argentini, ma resta la distanza sulla formula. In caso di mancata intesa, Romero vestirà la maglia @U_D_Almeria con cui il #Milan ha già un accordo… — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) January 19, 2024

Il tempo comunque stringe e per questo, in caso di mancato accordo tra i due club, l’ex Lazio andrà in prestito all’Almeria: gli spagnoli hanno ottenuto il via libera dei rossoneri e, comunque, nelle scorse settimane avevano strappato il sì del ragazzo che tornerebbe volentieri a giocare in Spagna pur avendo spinto per il suo passaggio al Boca.