Milan, Romero spinge per il Boca ma manca ancora l’accordo: la situazione | CM.IT

Il Milan è pronto a cedere in prestito il giovane Luka Romero, che vuole il Boca Juniors: non c’è però l’accordo sulla formula mentre due squadre sono in attesa

È un calciomercato invernale che vede protagonista il Milan. Dopo gli arrivi di Gabbia, tornato dal prestito al Villarreal, e Terracciano i rossoneri sono a caccia di un altro colpo in difesa. Tra i nomi più caldi quello di Lilian Brassier, che il Brest vorrebbe però vendere a peso d’oro ma che in via Aldo Rossi seguono da tempo.

Il club lavora però anche in uscita e dopo Rade Krunic – ceduto al Fenerbahce – saluterà anche un altro calciatore. Parliamo di Luka Romero, talentino argentino di origini messicane arrivato in estate a parametro zero dopo il mancato accordo per il rinnovo con la Lazio. In questa stagione ha giocato pochissimo, ora è pronto a partire in prestito per il resto della stagione. Su di lui c’è forte il Boca Juniors, che resta la scelta prioritaria del classe 2004: l’attaccante continua a sperare in un accordo tra i club. Al momento, stando alle indiscrezioni di Calciomercato.it, c’è però distanza sulla formula dal momento che gli argentini vorrebbero la possibilità di confermare il calciatore con un riscatto, ma il Milan è fermo al prestito secco perché vuole continuare a mantenere il controllo del cartellino di Romero.

Sullo sfondo, intanto, restano altre due squadre. Una è il Como di Cesc Fabregas, che sta facendo grandi cose in Serie B e ha la preferenza dei rossoneri in quanto c’è già un accordo tra i club. L’altra è invece l’Almeria, ultima in Liga, che andrebbe anche lei incontro alle esigenze del Milan. E i rossoneri preferirebbero cedere Romero in Europa. Intanto il giovane cresciuto nel Mallorca resta in attesa, vuole assolutamente il Boca ma serve l’accordo. Nel precampionato si era messo in mostra, segnando un gol pazzesco in amichevole contro il Real Madrid e guadagnandosi subito l’affetto dei tifosi. Con Pulisic e, quando disponibile, Chukwueze è stato difficilissimo trovare spazio. In campionato ha giocato quattro partite, spicci tranne i 45 minuti a Napoli, in Coppa Italia l’unica da titolare nella vittoria col Cagliari.