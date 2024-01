Inter-Lazio, Sarri spaventa Inzaghi ma occhio a Lautaro: il dato che allarma i nerazzurri

Inter e Lazio si sfidano per la semifinale di Supercoppa Italiana e c’è un dato che riguarda Sarri, Inzaghi e Lautaro che accende il big match

Il Napoli è in attesa di conoscere la seconda finalista della Supercoppa Italiana che uscirà dalla sfida di questa sera tra Inter e Lazio in Arabia. Il big match ci dirà se la grande favorita, capolista in campionato, potrà giocarsi la vittoria del titolo o se, come successo in Coppa Italia, lascerà anzitempo la competizione.

Simone Inzaghi avrà a disposizione la formazione migliore per puntare a raggiungere il big match di lunedì prossimo, quando potrebbe alzare per l’ennesima volta un trofeo che ha già vinto 4 volte in carriera e che fa suo da due anni consecutivi. Il tecnico vuole entrare nella storia e raggiungere Fabio Capello con il terzo successo consecutivo, ma davanti avrà una Lazio agguerrita.

Maurizio Sarri, che sta tentando una rimonta pazzesca in campionato ed è pienamente rientrato nella lotta Champions, è consapevole della grande opportunità. Già qualificato in semifinale di Coppa Italia e con la super sfida in programma contro il Bayern Monaco per febbraio, la Supercoppa diventa un potenziale trofeo prestigioso da alzare in una stagione ricca di alti e bassi.

Inter-Lazio: Lautaro aiuta Inzaghi, i precedenti no

Grande attesa, chiaramente, per i protagonisti della partita, su tutti Lautaro Martinez. L’argentino, infatti, quando vede Lazio si accende. Nei 10 precedenti in cui ha affrontato i biancocelesti ha trovato ben 6 gol, di cui 4 solamente nelle ultime 3 sfide. Cinque le vittorie ottenute, contro un pareggio e 4 sconfitte, che fanno mantenere alta l’asticella dell’attenzione.

Anche perché a discapito di Simone Inzaghi ci sono dei precedenti non sempre felici. Contro la sua Lazio, che tante gioie gli ha dato da giocatore prima, e da allenatore poi, è riuscito a vincere in 3 circostanze, perdendo in 2 casi (entrambe le volte per 3-1). Mai un pareggio, che per questa Supercoppa significherebbe direttamente calci di rigore, senza passare per i supplementari.

A rendere ancora più ostica la sfida per l’allenatore dell’Inter, ci sono i suoi precedenti contro Maurizio Sarri. I due tecnici si sono sfidati 12 volte tra Napoli, Lazio, Juventus e Inter e i risultati parlano chiaro: 5 vittorie Inzaghi, un pareggio e ben 6 successi per Sarri. L’allenatore toscano infilò una serie di risultati utili consecutivi ai tempi del Napoli, non perdendo mai, mentre, nel recente passato, è andato meglio al tecnico piacentino che ha anche vinto una Supercoppa Italiana contro il collega.

Dati che accendono ulteriormente la sfida di questa sera e che la rendono meno scontata del previsto. Per la Lazio, apparsa in gran forma nel recente periodo, servirà la gara perfetta, mentre l’Inter non dovrà avere la testa troppo ancorata al campionato, dove la Juventus insegue e mette pressione.