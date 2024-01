Napoli-Fiorentina, Italiano deluso: “Non salvo nulla. Così perdiamo le partite”

Le dichiarazioni del tecnico dei viola al termine della prima semifinale di Supercoppa Italiana, che si è giocata in Arabia Saudita

Niente da fare per la Fiorentina. L’avventura dei Viola in Arabia Saudita è già finita: la squadra di Vincenzo Italiano è stata battuta dal Napoli di Walter Mazzarri.

Traspare amarezza nelle parole del tecnico siciliano al termine del match: “Complimenti al Napoli – esordisce Italiano -, gli azzurri un po’ ci hanno sorpreso con la difesa a tre, anche se è un sistema che sappiamo affrontare. Avevamo in pugno il match, poi ti sbilanci per pareggiarla e con due errori la partita è chiusa. E’ giusto fare i complimenti al Napoli”.

La partita della Fiorentina si è complicata soprattutto quando Ikone ha sbagliato dal dischetto, il gol del possibile uno a uno – “E’ uno dei quelli che si ferma a batterli – prosegue il tecnico ai microfoni di Sportmediaset -. Se lo è procurato e ha avuto la fiducia di tirarlo e gli altri rigoristi glielo hanno concesso. La fobia dei rigori dobbiamo fermarla subito. A parte Nico, li stanno sbagliando tutti e stiamo perdendo le partite”.

Napoli-Fiorentina, Italiano non si nasconde: “L’obiettivo era andare in finale”

Come detto, Vincenzo Italiano, è davvero amareggiato per una finale, che sembrava alla portata, visto il momento complicato del Napoli, che stasera ha cambiato volto per rinascere:

“Non salvo niente – ribadisce Italiano -, l’obiettivo era andare in finale e ne avevamo la possibilità. Serviva alzare i ritmi, in questo momento ci sono partite in cui torna la sterilità offensiva. Andare sotto ci ha complicato la partita, ci ho creduto fino all’84’”.