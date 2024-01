Vlahovic scartato, che intreccio: nuovo bomber bianconero

Dusan Vlahovic è tornato al gol, ma il suo futuro alla Juve è ancora tutto da scrivere: scartato per il bomber bianconero

Doppietta contro il Sassuolo, dopo la rete decisiva contro la Salernitana. La Juventus ha ritrovato Dusan Vlahovic, come testimoniano i quattro gol nelle ultime quattro partite. Un rendimento finalmente all’insegna della continuità e dell’efficacia sotto porta, con i problemi fisici che sono divenuti un lontano ricordo.

Il serbo vive il miglior momento della sua stagione, un rendimento che fa tornare a riflettere sul suo futuro. La scadenza del contratto è lungo, ma per restare insieme serve rivedere l’ingaggio che nei prossimi anni diventerebbe, in base all’attuale accordo, troppo elevato per le casse del club. Ecco perché il rinnovo è fondamentale, ma la trattativa non è ancora partita, mentre non accennano a diminuire le voci sul suo conto.

Molte arrivano dalla Premier League dove di club capaci di accontentare le richieste della Juventus non ne mancano, come non mancano le squadre che avrebbero bisogno di un centravanti per la prossima stagione. Tra queste c’è sicuramente l’Arsenal che da tempo è interessata a Vlahovic: le ultime novità però vedono un altro bomber nel mirino di Arteta.

Calciomercato Juventus, l’Arsenal vira su un altro bomber

Arteta ha sempre apprezzato Vlahovic, ma finora mai così tanto da far partire l’offerta in grado di far dire sì alla Juventus. Ora i Gunners potrebbero ‘eliminare’ il 9 bianconero dalla lista degli obiettivi e puntare tutto su un altro attaccante che veste bianconero.

I colori sono gli stessi, le squadre differenti perché, stando a quanto affermano in Inghilterra, gli occhi dell’Arsenal sono finiti su Alexander Isak, attaccante svedese del Newcastle. Come è noto i Magpies hanno la necessità di vendere per non finire sotto la lente d’ingrandimento della FA per violazione del Fair Play Finanziario e il 24enne potrebbe essere il grande sacrificato.

A quel punto i Gunners andrebbero su Isak che rispetto a Vlahovic già conosce la Premier League ed ha già dimostrato di poter far bene anche in Inghilterra.