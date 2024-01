Attacco a Milan e Inter: “70 milioni, soldi sperperati”

“Una società che pensa di ridurre i costi non può investire tutti questi soldi per un giocatore che si accende come le luci dell’albero di Natale”

Leao e non solo, attacco frontale nella diretta Twitch di Tv Play. A parlare l’agente e intermediario – anni fa portò il giovane Jose Mauri al Milan – Dino Zampacorta.

Parlando dei problemi economici che sta attraversando il calcio, in particolare quello italiano, Zampacorta è andato giù duro sull’Inter. Nella fattispecie sugli acquisti di Sanchez e Arnautovic, con il primo tornato in nerazzurro appena un anno dopo l’addio con annessa risoluzione contrattuale e buonuscita di circa 5 milioni di euro.

“L’Inter ha ripreso Sanchez (contratto fino a giugno, ndr) con un contratto molto oneroso, poi Arnautovic dal Bologna. Liberarsene sarà complicato, guadagnano tanto. E poi i calciatori si impuntano. I nerazzurri continuano a sperperare denaro in questo modo. L’ingaggio di Taremi? Non so l’iraniano quanto possa servire…”.

Si passa a cugini rossoneri, con Zampacorta che critica aspramente il rinnovo fatto a Rafael Leao: “La strada che ha intrapreso il Milan sul piano economico è quella giusta, però essa va a stridere coi 7 milioni a stagione dati a Leao. Una società che pensa di ridurre i costi non può investire 70 milioni per un giocatore che si accende come le luci dell’albero di Natale. Un giocatore così discontinuo e infatti poi esci dalla Champions ai gironi…”.