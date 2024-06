Dalla Juventus alla Roma: bastano cinque milioni di euro

La Roma si inserisce sul terzino che piace anche alla Juventus: con cinque milioni di euro si può chiudere l’affare

Juventus e Roma, destini incrociati. Il mercato potrebbe mettere bianconeri e giallorossi sulla stessa strada. Giuntoli sta già lavorando per costruire una squadra che possa lottare per il vertice, la stessa cosa vuole fare Ghisolfi, nuovo direttore sportivo del club capitolino.

Tra le priorità della Juventus c’è quella di andare a rinforzare gli esterni difensivi: non è un caso che Giuntoli stia provando a strappare Di Lorenzo al Napoli, approfittando della volontà del calciatore di cambiare squadra, nonostante De Laurentiis non abbia intenzione di cederlo. Il capitano degli azzurri è stato accostato anche alla Roma, altra società che ha la necessità di intervenire sugli esterni per la prossima stagione.

Da destra a sinistra, c’è un altro calciatore che piace alla Juventus e che sarebbe finito nel mirino anche della Roma. Si tratta di Nicolas Tagliafico, calciatore argentino in forza al Lione. Il calciatore è da tempo accostato al club bianconero e, stando a quanto riferisce ‘Asromalive.it’, sarebbe stato proposto anche ai capitolini da alcuni intermediari.

Calciomercato Juventus, la Roma si inserisce per Tagliafico

Il terzino argentino, 31 anni, è un’occasione ghiotta per chi è alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche.

Nel 2022 si è trasferito dall’Ajax al Lione firmando un contratto triennale: nel 2025 quindi scadrà l’attuale accordo con il club francese che quest’estate non potrà chiedere una cifra molto elevata per cederlo. Si parla di una somma di circa cinque milioni di euro sufficiente per mettere le mani su Tagliafico con il Lione che avrebbe già individuato il suo sostituto: Archie Brown.