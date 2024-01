Mazzarri: “Preoccupato per Cajuste”. Poi l’annuncio su Traore

Tre punti per il Napoli, che torna a vincere al Maradona grazie alla rete di Rrahmani: le parole di Walter Mazzarri nel postpartita.

Il Napoli scaccia la crisi. O almeno ci prova. Mazzarri strappa tre punti fondamentali contro la Salernitana prima di partire per l’Arabia, dove si disputerà la Supercoppa italiana.

Squadra brutta, sporca e a dirla tutta poco cattiva. Ma gli azzurri riescono a vedere la luce grazie ad una rete pescata un po’ per caso sugli sviluppi di un calcio piazzato, con la zampata vincente di Rrahmani. Tante però le perplessità emerse durante la sfida. Soprattutto nella prima frazione di gioco, quando il Napoli non ha espresso nulla di quanto chiesto da Mazzarri durante la settimana. La settimana del ritiro. Ma il mister toscano trova comunque lati positivi, nonostante la prestazione non possa dirsi convincente: “Il Napoli ha ritrovato anche il gioco, oltre lo spirito. La Salernitana era ben messa in campo. Non era facile. Siamo stati penalizzati subito perché siamo andati in svantaggio alla prima uscita dei granata. Eravamo anche in emergenza numericamente e faccio i miei complimenti ai ragazzi”.

L’infortunio di Cajuste, la Supercoppa e il mercato: parla Mazzarri

Mazzarri poi ha proseguito, mettendo in comparazione la sfida vinta contro la Salernitana e quella persa contro il Toro: “Partita contro il Torino parentesi particolare della mia gestione. E’ stata una gara diversa”. Sulle condizioni di Cajuste, invece, il mister è poco rassicurante: “Sono preoccupato. Ha sentito qualcosa a livello muscolare. Bisogna attendere“.

Sempre ai microfoni di DAZN, l’allenatore del Napoli ha analizzato la vittoria sofferta, complimentandosi con il gruppo: “Siamo stati bravi a non farli ripartire. Era una caratteristica di questa squadra e l’abbiamo ritrovata. Abbiamo concesso alla Salernitana solo 1 o 2 uscite. Poi Candreva ha nelle corde quel tipo di gol, ma a livello di squadra abbiamo fatto davvero bene”.

E in vista della Supercoppa scatta l’allarme, tra infortuni, indisponibilità e condizioni fisiche non al top. Ma Mazzarri non ne vuole parlare: “Della Supercoppa ci penso stasera. Abbiamo fatto un ritiro produttivo, si è lavorato sul campo. E oggi si è visto tutto ciò. Scusatemi, ma mi godo questa vittoria dopo tutto quello che è successo”. Infine, una battuta sul mercato invernale, in attesa dell’arrivo di Traorè e delle voci su Barak: “I nomi sapete benissimo, ma io non ne parlo. I nostri scouting, il ds e il presidente sono concentrati per prendere i migliori calciatori possibile”.