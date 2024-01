Serie A, il Napoli si rialza col finale thrilling: Salernitana ko al 96′. Genoa-Torino è 0-0

Al Maradona una partita stregata per gli azzurri, che dopo essere andati sotto e pareggiato su rigore, giocano un secondo tempo all’assalto: la rete solo all’ultimo secondo con Rrahmani

Il sabato e la 20esima giornata di Serie A si sono aperti con due match decisamente interessanti e significativi per la classifica. In particolare l’attesa era per la sfida del Maradona tra Napoli e Salernitana, bisognose disperatamente di punti per i rispettivi obiettivi. Tanti spunti invece a Marassi tra due squadre in forma e piacevoli come Genoa e Torino.

Gli azzurri erano chiamati a fare risultato senza se e senza ma dopo una settimana di ritiro dopo lo 0-3 proprio in casa del Torino. La porta avversaria per la squadra di Mazzarri pare totalmente stregata in questo periodo e contro gli uomini di Pippo Inzaghi l’1-1 sembrava scritto: al 96′ Rrahmani decide la sfida in miscia facendo esplodere lo stadio. E pure in vantaggio ci va la Salernitana con un super gol di Candreva alla mezz’ora. Fischi al Maradona, ansia e paura di andare sempre più giù per il Napoli. Negli ultimi secondi di recupero del primo tempo arriva però un po’ di fortuna con il fallo da rigore di Fazio su Simeone: dagli 11 metri trasforma Politano. Il secondo tempo ha le sembianze di un assalto, con tante occasioni per il Napoli che però manca di cattiveria e precisione in area. Fermo sull’1-1 il punteggio, poi con la forza della disperazione Rrahmani trova la rete della rimonta al 96′ con un gol di cattiveria in mischia. I partenopei salgono così a quota 31, sorpassando Roma, Lazio e Atalanta che ora dovranno rispondere. Rammarico invece per la Salernitana, che resta ultima e a quota 12.

A Marassi Genoa e Torino generano una partita gradevole dal punto di vista dei contenuti tecnici e tattici, ma di occasioni clamorose ce ne sono davvero poche per non dire quasi nessuna. Uno 0-0 tra due squadre in un periodo senza dubbio positivo, anche se i granata possono avere qualche rammarico in più perché con una vittoria sarebbero entrati definitivamente in corsa per la Champions League.